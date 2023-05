Butler marque 35 points, Heat rallye pour battre les Celtics 123-116 lors de l’ouverture de la finale de l’Est

BOSTON (AP) – Jimmy Butler a marqué 35 points, dont 23 après la mi-temps, et le Miami Heat s’est rallié en seconde période pour battre les Boston Celtics 123-116 lors du premier match de la finale de la Conférence Est mercredi soir.

Miami traînait de neuf à la mi-temps avant de renverser la vapeur avec un record de franchise en séries éliminatoires de 46 points au troisième et devançant Boston 66-50 au cours des deux derniers quarts. C’était le cinquième match de Butler avec 30 points ou plus en séries éliminatoires et il a ajouté sept passes décisives, six interceptions et cinq rebonds.

« L’un des meilleurs joueurs de basket-ball bidirectionnels de cette association. … C’est ce dont nous avions besoin. L’entraîneur de la chaleur, Erik Spoelstra, a déclaré. « En fin de compte, Jimmy a pu faire tout ce dont nous avions besoin – en tant que marqueur et en tant qu’animateur. »

Bam Adebayo a ajouté 20 points et huit rebonds. Kyle Lowry, Caleb Martin et Gabe Vincent et Max Strus ont tous ajouté 15 points chacun. Le Heat est allé 16 sur 31 depuis la ligne des 3 points.

Le Heat, tête de série n ° 8, a ouvert les trois séries éliminatoires avec des victoires sur la route. Le match 2 aura lieu vendredi à Boston.

Jayson Tatum a mené les Celtics avec 30 points, mais n’a pas tiré au quatrième quart. Jaylen Brown a terminé avec 22 points et neuf rebonds. Malcolm Brogdon a ajouté 19 points.

Les Celtics, qui sont à leur meilleur lorsqu’ils défendent et obtiennent plus de tirs que leurs adversaires, étaient 10 sur 29 au-delà de l’arc.

« Nous avons perdu notre objectif offensif », a déclaré l’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla.

Le coup d’envoi de la série de mercredi a marqué la troisième fois en quatre saisons que le Heat et les Celtics se sont rencontrés en finale de conférence. Boston a remporté le match de l’an dernier en sept matchs.

L’ouverture de mercredi ressemblait tout à fait à une continuation de cette dernière rencontre. Boston a dominé à l’intérieur dès le début et mené par neuf à la mi-temps.

Spoelstra a déclaré que son équipe était « plus intentionnelle » au cours des 24 dernières minutes.

Miami a pris une page du livre des Celtics et a utilisé une course de 13-1 pour effacer rapidement cet écart, puis est revenu en tête au troisième quart, alors que Butler pénétrait pour créer des opportunités pour ses coéquipiers.

Le Heat a dominé les Celtics 46-25 au cours de la période et a pris une avance de 103-91 en quatrième, provoquant quelques huées de la foule du TD Garden.

Boston a répondu, marquant les sept premiers points de la dernière période avant qu’un 3 points de Vincent ne mette fin à la course.

Miami menait 114-109 avec un peu plus de trois minutes à jouer lorsque Brogdon a été victime d’une faute de Butler. Mais il s’est connecté sur seulement 1 des 2 lancers francs. Butler a été piégé sur la prochaine possession de Miami avant de trouver Martin pour un corner 3.

Tatum a voyagé, rendant le ballon au Heat. Un raté de Miami a rendu le ballon à Boston, mais Tatum a de nouveau été appelé pour voyager.

Miami a ralenti le chronomètre des tirs avant d’obtenir un 3 points de Butler pour se lancer avec 1:03 restant.

Les Celtics ont laissé Butler se détacher tôt et il les a fait payer avec 12 points au premier quart.

La défense de Boston s’est resserrée dans la seconde et Butler n’a tiré qu’à 5:45, un airball entraînant une violation du chronomètre des tirs. Sa deuxième tentative du quart quelques minutes plus tard a eu le même résultat. Il est entré dans l’entracte avec 15 points.

Pendant ce temps, les Celtics ont attaqué la jante, battant le Heat 40-16 dans la peinture dans les 24 premières minutes – le plus autorisé par Miami en une mi-temps cette saison. Boston détenait également un avantage de 11-2 en points de deuxième chance.

CONSEILS

Heat: Le record précédent de Miami en séries éliminatoires était de 43 points contre Charlotte en 2016. … Lowry a réussi 5 de ses 6 premiers tirs, marquant 13 points au cours de ses neuf premières minutes d’action. … Butler (12) et Adebayo (6) ont combiné pour 18 des 28 points de Miami au premier quart. C’était la septième fois que Butler atteignait deux chiffres en première période cette séries éliminatoires.

Celtics : Marcus Smart a terminé avec 13 points et 11 passes décisives. … Menait 66-57 à la mi-temps. Avec le score à égalité à 47, Boston a devancé Miami 19-10 au cours des 5:26 finales de la mi-temps. … Brown portait son masque de protection noir après s’en être passé pour les deux derniers matchs de leur match de demi-finale avec les 76ers. Il s’est fracturé un os du visage à la fin de la saison régulière. … L’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, était présent.

Kyle Hightower, Associated Press