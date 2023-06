Butkus bat le record de la perte de St. Francis – Shaw Local

JOLIET – Le record de l’Université de St. Francis pour le nombre de passes dans un match est de 429 par EJ White contre Olivet Nazarene en 2013.

Faire ça, c’était.

Déjà à la mi-temps lors du match d’ouverture de la saison de samedi contre Morningside, la quatrième équipe de la NAIA, le quart-arrière senior des Saints, Don Butkus, avait complété 24 passes sur 37 pour 403 verges. Il a fini par détruire l’ancien record, lançant pour 520 en tout.

Maintenant, le botteur.

Les Saints traînaient à la mi-temps, 27-24, malgré les chiffres voyants de Butkus. Morningside a serré les vis défensivement en seconde période, et l’attaque explosive de l’USF s’est heurtée à un mur de briques.

Butkus était un modeste 10 sur 28 pour 117 verges en seconde période, où les Saints ont été blanchis alors que les Mustangs ont remporté une victoire 41-24 sans conférence au Memorial Stadium. Cela a laissé Butkus 34 sur 65 (un record scolaire pour les tentatives) pour 520 verges avec trois touchés et deux interceptions.

« Morningside s’est bien adapté », a déclaré Butkus. «Ils ont une excellente défense. Mais en disant cela, nous n’avons pas fait de jeux qui étaient là pour que nous les fassions.

«Leur défense a mis la pression sur, vraiment, tout le match, pas seulement sur la seconde mi-temps. J’ai commencé à le remarquer au deuxième trimestre. Mais je pense qu’avec notre attaque, nous aurons beaucoup de matchs avec de gros scores cette année. Notre jeu de course manquait un peu aujourd’hui, et quand nous l’avons, cela peut rendre notre jeu de passes encore meilleur.

Statistiquement, plusieurs récepteurs USF ont connu une grande journée. Ray Vallot a capté neuf passes pour 119 verges. Brandon Ruffin et Zack Moreno ont également parcouru plus de 100 mètres, et Lexus Jackson et Jean Pietrzak ont ​​capté six passes chacun. Ruffin a saisi des passes de 25 et 27 verges, et Ruffin a attrapé un 5 verges. Pourtant, ce n’était pas assez.

« Nous disons que nous avons le meilleur corps de réception du pays », a déclaré Ruffin. «Nous étions là-bas sur quelques postes qui ont manqué de peu. Une seconde de plus pour Don [Butkus] et nous aurions eu deux autres TD juste là.

Les Saints auraient également pu faire tourner davantage le tableau de bord s’ils n’avaient pas commis quatre revirements.

« Nous ne pouvons pas nous permettre quatre revirements et nous ne pouvons pas nous permettre de donner de gros jeux en défense comme nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur de l’USF, Joe Curry.

Le quart-arrière de Morningside, Trent Solsma, a terminé 24 sur 35 pour 411 verges et quatre touchés. Connor Niles en a attrapé huit pour 263 verges, dont un de 82 verges pour amener les Mustangs à moins de 14-13 au deuxième quart après que les Saints eurent pris une avance de 14-0 et un 69 verges au troisième quart qui en a fait un deux- jeu de score à 34-24. Morningside a terminé avec 611 verges au total contre 570 pour St. Francis.

« Ces deux longs touchés sont survenus sur des jeux de deuxième et de longue durée », a déclaré Curry. « Cela ne peut pas arriver. Mais ils sont l’équipe n ° 4 du pays et j’ai senti que nous les avions dans les cordes pendant un moment. Si c’est l’équipe n ° 4, je suis ravi de ce que nous avons ici.