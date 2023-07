Butch Harmon: Pourquoi la victoire de Rickie Fowler sur le PGA Tour signifie plus que des succès majeurs passés avec d’autres | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rickie Fowler remporte le Rocket Mortgage Classic de manière spectaculaire, remportant sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 après un barrage à trois

Rickie Fowler remporte le Rocket Mortgage Classic de manière spectaculaire, remportant sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 après un barrage à trois

Lorsque Rickie Fowler a mis fin à une attente de 1 610 jours pour une victoire sur le PGA Tour au Rocket Mortgage Classic, il y aurait eu moins de gens plus heureux que Butch Harmon.

L’entraîneur légendaire, qui a guidé certains des plus grands de tous les temps du sport vers la gloire majeure tout au long de sa brillante carrière, a passé plusieurs années à travailler avec Fowler avant que le couple ne se sépare à l’amiable lorsque Harmon a commencé à réduire ses voyages aux événements du PGA Tour en 2019.

Fowler a lutté pour la forme et les résultats dans les années suivantes et était aussi bas que le numéro 185 mondial pas plus tard qu’à l’automne dernier, avant qu’un retour à l’enseignement d’Harmon ne coïncide avec une amélioration spectaculaire de la forme.

Rickie Fowler a célébré la victoire en barrages au Rocket Mortgage Classic dimanche

Le joueur de 34 ans a terminé deuxième du championnat Zozo en octobre dernier, puis a affiché des classements parmi les 20 premiers dans 13 de ses 16 départs en 2023, avant de mettre fin à une série de déceptions de la dernière journée en remportant un sixième titre du PGA Tour avec une victoire spectaculaire en barrage à Detroit.

« Cette victoire pour Rickie (Fowler) signifie probablement plus pour moi personnellement que toutes les majors avec lesquelles j’ai fait gagner des gars avec qui j’ai travaillé », a déclaré Harmon au Baladodiffusion Sky Sports Golf.

« D’où il était, à quel point il était bas non seulement dans l’estime de soi mais son jeu et sa vie, pour lui de revenir comme il est revenu signifie beaucoup pour moi. Je suis si heureux pour lui et son famille.

« Rickie Fowler est doué pour le golf et il est de retour, alors préparez-vous à vraiment en profiter. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la ronde finale du tournoi Rocket Mortgage Classic, joué au Detroit Golf Club Faits saillants de la ronde finale du tournoi Rocket Mortgage Classic, joué au Detroit Golf Club

Le couple ne s’est vu en personne qu’une poignée de fois au cours des derniers mois, mais communique régulièrement avec lui, tandis que Fowler a été le premier à louer la contribution d’Harmon après avoir remporté sa première victoire depuis le WM Phoenix Open en février 2019.

« Il [Harmon] est le meilleur entraîneur de golf », a déclaré Fowler lors de sa conférence de presse sur la victoire dimanche. sur l’application Tour ou quoi que ce soit.

« Il fait un excellent travail avec les joueurs, en prenant ce qu’ils ont et en fin de compte, je pense qu’ils font de leur mieux avec qui ils sont, comment ils swinguent et améliorent encore ce qu’ils font bien et font ressortir les faiblesses. »

Fowler poursuivra une victoire majeure décisive à l’Open plus tard ce mois-ci

Fowler est maintenant de retour au 23e rang mondial et s’est hissé dans le top 12 du classement des qualifications pour la Ryder Cup, Harmon soutenant son joueur pour qu’il fasse partie de l’équipe américaine à Rome plus tard cette année.

« Cela ne fait aucun doute, il doit faire partie de cette équipe », a ajouté Harmon. « No 1, tout le monde aime Rickie (Fowler) et No 2, vous pouvez le jumeler avec n’importe qui. Rickie est un gars parfait pour la Ryder Cup et il sera dans cette équipe. »

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Le podcast Sky Sports Golf voit également Harmon discuter de ce sur quoi il a travaillé avec Fowler pour traverser les moments sombres de son jeu et les différences qu’il a vues cette année, ainsi que pour l’Open plus tard ce mois-ci au Royal Liverpool.

Téléchargez et écoutez les dernières Sky Sports Golf podcast et n’oubliez pas de vous abonner via Spotify, Spreaker ou Apple Podcasts ! Si vous souhaitez contacter le podcast, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].