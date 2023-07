Butch fait une déclaration après avoir vaincu Escobar, LA Knight et Paul dans un Triple Threat Match for Money in the Bank | WWE sur FOX

Après que LA Knight, Santos Escobar de The LWO et Butch de The Brawling Brutes se soient livrés à une altercation instable dans les coulisses il y a deux semaines, les trois Superstars s’affrontent dans un Triple Threat Match à la recherche d’une énorme victoire en route vers le Money in the Bank Ladder Match. . Logan Paul a fait son apparition avec en initiant le match. Butch est sorti vainqueur après avoir vaincu ses quatre adversaires.