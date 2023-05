But des Leafs refusé dans le match 5. Voici pourquoi

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly pensait avoir marqué le but égalisateur à la fin de la deuxième période de la défaite du cinquième match de vendredi contre les Panthers de la Floride, mais une revue vidéo a abouti à une décision sans but.

Les fans de la Scotiabank Arena ont regardé une rediffusion vidéo de la rondelle traversant la ligne et étaient furieux que la Floride ait conservé son avance de 2-1.

Certains spectateurs ont jeté des débris sur la glace après l’annonce de la décision. Entre l’examen et le nettoyage qui a suivi, le jeu a été retardé d’environ 10 minutes.

La salle de crise de la LNH a publié une explication de la décision peu de temps après.

« L’arbitre a jugé le jeu mort avant que la rondelle ne franchisse la ligne de la Floride. L’appel a été effectué conformément à la règle 78.5 (xii), qui stipule que les buts apparents doivent être refusés « lorsque l’arbitre estime que le jeu a été arrêté, même s’il n’avait pas physiquement eu l’occasion d’arrêter le jeu en sifflant ».

Rielly, qui a marqué le premier but de Toronto plus tôt dans la période, s’est dirigé vers le filet et a semblé glisser la rondelle sous la jambière droite du gardien Sergei Bobrovsky avec 2:49 à jouer dans la période.

Le défenseur a commencé à célébrer et a patiné vers le banc pour toucher les gants avec ses coéquipiers.

« C’est arrivé rapidement et évidemment ils l’ont examiné, donc c’est ce que c’est », a déclaré Rielly.

Les rediffusions initiales diffusées sur les écrans vidéo de l’arène n’étaient pas concluantes. Finalement, un clip a été montré qui montrait clairement que la rondelle était à quelques centimètres au-dessus de la ligne.

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto, Morgan Rielly (44 ans), se tient avec ses coéquipiers après avoir marqué, ce qui serait considéré comme un but refusé à la suite d’un examen vidéo contre les Panthers de la Floride lors de la deuxième période de la deuxième ronde de la LNH en séries éliminatoires de la Coupe Stanley à Toronto, le vendredi 12 mai. 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

« NO GOAL » était à la mode sur Twitter après la décision.

« Je pensais que c’était dans le coup », a déclaré l’attaquant des Maple Leafs John Tavares. «Je me dirigeais vers le filet et j’étais juste là. De mon point de vue, je pensais que c’était dedans. De toute évidence, ils l’ont regardé et ont expliqué leur raisonnement.

« Cela n’a tout simplement pas marché dans notre sens, mais je pense que nous sommes restés avec et avons évidemment trouvé l’égalisation plus tard. »

Les Maple Leafs ont créé l’égalité à 15:33 de la troisième période lorsque William Nylander a battu Bobrovsky.

Mais Nick Cousins ​​a marqué le vainqueur des prolongations pour donner à la Floride une victoire de 4-1 dans la série et une place dans la finale de la Conférence de l’Est.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 mai 2023.