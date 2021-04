Encore une journée, une autre polémique VAR en Premier League.

Avec Manchester United et Tottenham Hotspur sans but dans le nord de Londres dimanche, Edinson Cavani a semblé placer les visiteurs devant à la 33e minute, seulement pour que l’arbitre Chris Kavanagh consulte le VAR et attribue par la suite une faute dans l’accumulation, Scott McTominay étant jugé avoir balancé un bras dans le visage de Son Heung-Min.

Comme on pouvait s’y attendre, les médias sociaux étaient en plein essor.

Scrap VAR … une pagaille absolue!

Le gars de Burnley Volleyed Longstaff au visage plus tôt et n’était pas une faute … maintenant ça! 😴 – Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 11 avril 2021

Pogba, c’est nous tous qui regardons VAR en action cette saison. pic.twitter.com/dgC2wdyZmZ – ESPN FC (@ESPNFC) 11 avril 2021

Son attrape la chemise de McTominay pendant qu’il est en possession. Il le bat – c’est une réaction naturelle de tout footballeur. Ref a reçu une demi-seconde d’images – pas assez. N’a pas montré le contexte. Une décision atroce a suivi. Surpris que Son se soit mis à terre comme ça. – Andy Mitten (@AndyMitten) 11 avril 2021

C’est extraordinaire à quel point le VAR est devenu ridicule. Non seulement avec leurs nombreuses erreurs, mais cela aspire la vie du jeu. La joie de célébrer, qui est ce qui rend le football si spécial, a été complètement diluée. – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 11 avril 2021

Je ne comprends pas pourquoi Cavani ne profite pas de son temps dans le football anglais … – Mark Ogden (@MarkOgden_) 11 avril 2021

Les réponses à mon tweet contre VAR sont presque unanimes. La FIFA doit vraiment repenser sérieusement chaque aspect de la façon dont cela sera utilisé à l’avenir. Comme le disait juste Micah Richards: « Ce n’est pas du football ». – Ian Darke (@IanDarke) 11 avril 2021

Le mot « tricherie » a commencé à être tendance sur Twitter quelques instants après que VAR ait refusé à Man United un but 😬 pic.twitter.com/ICcjPlUuzm – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 11 avril 2021

Personnellement, je pense que ce n’est pas le VAR qui est le principal problème. C’est la façon dont nous l’utilisons / le temps que nous passons à l’utiliser. – Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) 11 avril 2021

La VAR a été mise en œuvre pour clarifier les décisions qui sont clairement et manifestement erronées. Il a trop souvent confondu les choses à la place. – Jim Beglin (@jimbeglin) 11 avril 2021

33 ‘- Le VAR exclut le but de Cavani pour faute sur Son

40 ‘- Partitions de fils Oh VAR 🤧 pic.twitter.com/QW2RoY1AZZ – ESPN FC (@ESPNFC) 11 avril 2021

Finalement, United est revenu au niveau des termes, avant que Cavani ne marque de manière appropriée pour placer les Red Devils devant.

Puis-je encore célébrer cet objectif …?

🏹🏹🏹@ECavaniOfficial – Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 11 avril 2021

‘Nous sommes avec toi, Sonny’

Cependant, toutes les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas été dirigées contre l’arbitre assistant vidéo.

Tard dimanche, Tottenham a condamné les abus raciaux « odieux » dont Son avait été victime.

« Une autre journée et des abus raciaux plus odieux subis par l’un de nos joueurs », ont tweeté les Spurs.

Alors que les organismes de football anglais exercent des pressions sur les entreprises de médias sociaux pour s’attaquer au problème, Instagram a annoncé des mesures et Twitter s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir pris des mesures dans plus de 700 cas d’abus liés au football en Grande-Bretagne en 2019.

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, a déclaré la semaine dernière que le club voulait avoir un impact dans la lutte contre les abus racistes en ligne et pourrait rejoindre d’autres équipes dans un boycott des médias sociaux.