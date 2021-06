But contre son camp, Milan Skriniar donne à la Slovaquie une victoire 1-0 sur la Pologne à 10

La Slovaquie a perdu 2-1 contre la Pologne à 10 lors du match d’ouverture du groupe E de l’Euro 2020 lundi.

Le but contre son camp de Wojciech Szczesny à la 18e minute et le but de Milan Skriniar à 21 minutes de la fin ont coulé la Pologne, qui a égalisé par Karol Linetty juste après la pause mais a perdu Grzegorz Krychowiak sur une deuxième attaque à réserver peu de temps avant le vainqueur de la Slovaquie.

