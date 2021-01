Au milieu de la pandémie de coronavirus, la maman dévouée a également transmis une certaine sagesse à Birdie après les avoir trouvés allongés sur le sol de leur chambre en train d’écouter Styles Harry‘musique dans le noir.

« Je me suis dit: » Est-ce que ça va? Voulez-vous parler de quoi que ce soit? « » A décrit Philipps. « Et Birdie a dit: ‘C’est juste que j’ai l’impression d’être en vie, mais je ne vis pas vraiment, tu sais? Et je veux juste que la partie vivante commence.' »

L’actrice pourrait comprendre comment Birdie se sentait. « Je suis vraiment émue parce que j’ai dit, eh bien, tout d’abord, bienvenue dans ma fille », a-t-elle déclaré. « Mais, je veux te dire ça parce que j’aurais aimé que quelqu’un me dise ça: c’est vivant. Tu ne peux pas attendre que ça commence… Tu ne peux pas penser, genre, si seulement je pouvais aller à X , comme alors je vais commencer à vivre. ‘ »La star a réfléchi à la façon dont elle avait vécu sa vie auparavant en attendant l’avenir et en » fantasmant « sur une certaine chose qui la ferait se sentir différemment, mais a depuis appris à » s’asseoir » encore « et » asseyez-vous dedans « .

Philipps a également donné à son enfant les moyens de vivre la vie qu’il souhaite, quelle que soit son apparence. « J’ai dit à [Birdie], ‘L’autre chose que je veux vous dire que j’aurais aimé savoir, c’est que vous pouvez construire votre vie comme vous voulez, et cela n’a pas à ressembler à tout ce que vous avez jamais vu ou tout ce qui a déjà été modelé pour vous parce que peut-être qu’il n’existe pas », a-t-elle encouragé.« Vous pouvez choisir ce qui vous fera vous sentir épanoui et heureux, vous savez? Il n’est pas nécessaire que ce soit l’une de ces constructions dont nous avons tous été nourris toute notre vie. C’est un monde différent que vous pouvez construire f-king. «

Avant Noël, Philipps a déclaré être maman de Birdie après leur avoir offert un costume bleu poudre. « Birdie a ouvert l’un de mes cadeaux ce soir. C’était ce costume bleu, qui a été immédiatement enfilé avec enthousiasme et j’avais l’impression d’avoir gagné Noël deux jours plus tôt. » Dawson’s Creek alun décrit. «Et puis j’ai réussi à obtenir cette image et maintenant j’ai l’impression d’avoir tout gagné parce que OH MON DIEU, j’apprends à connaître cette personne et c’est la magie d’être parent.