Busy Philipps dit que son Birdie de 12 ans est gay et utilise les pronoms they / them.

La star de Dawson’s Creek s’est ouverte sur la vie de famille et a parlé de la récente décision de Birdie.

Busy dit que son aîné est devenu gay à l’âge de 10 ans et qu’il n’est désormais plus binaire.

L’ancienne animatrice de talk-show a parlé de son postcast Busy Phillips fait de son mieux.

Elle a dit qu’elle et son mari, le scénariste Marc Silverstein, «savaient que Birdie savait» et avaient jeté leur soutien derrière le jeune.

Elle a confirmé qu’elle avait demandé la permission de Birdie avant d’en discuter ouvertement dans son émission.







(Image: busyphilipps / Instagram)



«Je veux que Birdie contrôle son propre récit et n’ait à répondre à personne en dehors de nos amis et de notre famille s’ils ne le veulent pas», a-t-elle déclaré.

« Bird était comme, ‘je ne donne pas de f *** – tu peux parler de ça que je suis gay et dehors; tu peux parler de mes pronoms. Ce serait cool avec moi. C’est génial’. »

Elle a ajouté sur le podcast: « Birdie nous l’a dit à dix ans et nous avons immédiatement … Je veux dire évidemment, je savais que Birdie savait.

« Nous avons eu des conversations avec des amis proches, des amis très progressistes, dont la première réaction a été » mais est-ce réel? Tu ne penses pas que ça va probablement changer d’avis?







(Image: busyphilipps / Instagram)



«J’ai toujours été tellement époustouflé par cette réaction, comme si tu te moques de moi? Comment ne fais-tu pas confiance à un enfant pour savoir qui il est?

Le couple a également sa fille Cricket Pearl, sept ans, et dit que le voyage a parfois été difficile.

Les parents ont été félicités pour leur soutien à Birdie – mais admettent avoir glissé de temps en temps.

Busy dit qu’elle est toujours en train d’apprendre mais qu’elle peut parfois utiliser les mauvais pronoms.

«Je fais de mon mieux dans ce domaine aussi», dit-elle, ayant toujours encouragé ses enfants à être fidèles à eux-mêmes.

«J’ai dit, Bird, j’ai fait du mauvais travail avec les pronoms, parce que Birdie a dit qu’ils aimeraient que leurs pronoms soient eux / eux, et je ne l’ai pas fait.