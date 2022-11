Bustos fait l’éloge de Pelosi comme l’un des leaders parlementaires les plus efficaces du pays – Shaw Local

La représentante américaine Cheri Bustos a salué le mandat de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui a refusé de briguer un poste de direction au sein du parti démocrate au 118e Congrès.

“Pendant plus de la moitié de mon temps au Congrès, j’ai siégé à ses côtés à la table des dirigeants de la Chambre des représentants des États-Unis”, a déclaré Bustos. “Voici la nouvelle pas si cachée que je peux annoncer à son sujet : elle a protégé notre démocratie à tout prix. Elle a guidé notre nation à travers certaines de ses tempêtes les plus sombres et vers des jours meilleurs. Et elle a fait de son mieux pour forger un avenir meilleur pour l’Amérique et tous nos enfants.

Bustos, une démocrate d’East Moline, termine son mandat au Congrès. Elle a choisi de ne pas briguer un sixième mandat.

Bustos a occupé trois postes de direction clés : coprésident du House Democratic Steering Committee, président du Democratic Congressional Campaign Committee et coprésident du Democratic Policy and Communications Committee.

Bustos elle-même a reçu quatre voix lors du poste de présidente de 2019. Elle a souligné son admiration pour Pelosi.

“Historique à bien des égards, Nancy Pelosi est unique en son genre”, a déclaré Bustos. “Aimez-la ou non – et je l’aime – elle sera écrite et évoquée pendant des décennies et des siècles à venir comme l’une des oratrices les plus efficaces de l’histoire de notre grande nation.”

Du Sénat, le whip de la majorité du Sénat américain, Dick Durbin, de l’Illinois, a déclaré que la nation avait une dette de gratitude pour les réalisations de Pelosi.

“Elle a gardé un caucus diversifié uni et a servi de contre-pouvoir intrépide pendant les quatre années de la présidence Trump”, a déclaré Durbin.

Il a crédité son travail sur l’adoption de la loi sur les soins abordables en 2010 comme une réalisation majeure. Durbin a déclaré que son leadership pendant la pandémie de COVID-19 et la crise financière de 2008 était également très apprécié.