Bustos et LaHood se joignent à la délégation de l’Illinois pour soutenir le vote ferroviaire – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Dix-sept membres de la délégation de l’Illinois à la Chambre des États-Unis ont voté pour adopter l’accord ferroviaire provisoire qui empêchera une grève du rail de fret, y compris le 17e district démocrate Cheri Bustos et le 18e district républicain Darin LaHood.

Bustos représente une partie de la vallée de Sauk et LaHood le fera bientôt bientôt.

DOSSIER 2016 : la députée Cheri Bustos s’entretient avec le shérif du comté de Lee, John Simonton, à propos de l’initiative Safe Passage et des succès remportés par le département avec le programme. (Alex T. Paschal/apaschal@saukvalley.com)

Le représentant américain Darin LaHood est apparu lors d’un événement de campagne républicaine à la mi-octobre à Dixon. (Troy Taylor)

Le seul représentant de la région à ne pas voter était Adam Kinzinger, républicain du 16e district. Kinzinger, qui quitte le siège après ce mandat, n’a pas voté sur la législation depuis le 30 septembre.

Bustos a déclaré que l’implication du Congrès dans le processus de négociation collective est “loin d’être idéale” mais essentielle pour protéger l’économie d’un coup dévastateur.

“En tant qu’amie et partenaire du mouvement syndical, je suis heureuse que le vote d’aujourd’hui apporte des augmentations de salaire importantes et sept jours de congé de maladie payés”, a déclaré Bustos, qui quittera son siège à la fin du mandat. “J’ai bon espoir que les chemins de fer continueront de négocier de bonne foi pour s’assurer que les travailleurs de l’Illinois et de tout le pays bénéficient du salaire équitable et de la qualité de vie qu’ils méritent.”

LaHood, dont le district a été éliminé lors de la redistribution mais qui a remporté les élections pour représenter le 16e au Congrès suivant, a déclaré que le vote était nécessaire car “l’administration Biden n’a pas réussi à éviter la crise”.

La résolution adopte les termes de l’accord conclu par l’administration en septembre, mais n’a pas été ratifié par quatre des 12 syndicats associés.

LaHood a déclaré que le “leadership négligent” de la Maison Blanche a laissé les familles, les agriculteurs et les petites entreprises de l’Illinois face à une incertitude encore plus grande au milieu d’une inflation record et de coûts élevés.

“Il n’aurait pas dû en arriver là”, a-t-il déclaré.

Le projet de loi a été adopté par 290 voix contre 137. Il avait le soutien de 79 républicains. Huit démocrates se sont opposés à la législation.

Le projet de loi est maintenant entre les mains du Sénat, qui travaillait sur une résolution à ce sujet et sur un projet de loi connexe conçu pour obtenir le soutien des démocrates.