Bustos accepte les candidatures pour les académies de service américaines – Shaw Local

WASHINGTON, DC – La représentante américaine Cheri Bustos du 17e district accepte les candidatures d’élèves du secondaire du nord-ouest et du centre de l’Illinois pour être nommés à une US Service Academy.

La date limite de candidature est 17 h le vendredi 30 septembre.

Bustos désignera jusqu’à 10 étudiants pour participer à l’une des quatre académies de service ; l’US Military Academy à West Point, NY, l’US Naval Academy à Annapolis, MD, l’US Air Force Academy à Colorado Springs, Colorado, et l’US Merchant Marine Academy à Kings Point, NY

Les étudiants intéressés à postuler sont encouragés à visiter Bustos site Internet. Le site Web contiendra des instructions sur les formulaires d’accompagnement et les documents requis, y compris un formulaire de candidature, un essai, un relevé de notes du secondaire, des scores ACT / SAT et des lettres de recommandation. Les étudiants intéressés sont encouragés à commencer à rassembler tout le matériel nécessaire pour le paquet dès que possible.

Pour plus d’informations, des réponses aux questions fréquemment posées et un dossier de candidature, visitez https://bustos.house.gov/helping-you/military-academy-nominations-faq/.