Buster Murdaugh brise le silence sur le meurtre de Stephen Smith – et insiste sur le fait que son père Alex est innocent

Buster Murdaugh a rompu son silence pour nier toute implication dans le meurtre mystérieux de l’adolescent gay Stephen Smith – et insiste sur le fait qu’il croit toujours que son père est innocent des meurtres de sa mère et de son frère.

Le seul fils survivant d’Alex Murdaugh s’est exprimé lors de sa première interview télévisée depuis que sa famille a été propulsée sur le devant de la scène nationale, pour le nouveau documentaire en trois parties de FOX Nation « La chute de la maison Murdaugh ».

Dans l’interview, Buster a dénoncé les rumeurs selon lesquelles lui aussi aurait pu être impliqué dans un meurtre odieux – celui de Smith, 19 ans, en juillet 2015 – et a proposé un alibi pour savoir où il se trouvait la nuit où l’adolescent a été tué.

« Je n’ai jamais rien eu à voir avec son meurtre, et je n’ai jamais rien eu à voir avec lui sur le plan physique, à quelque égard que ce soit », a-t-il déclaré dans un extrait du documentaire, dont la sortie est prévue le 31 août.

Smith, un étudiant en soins infirmiers, a été retrouvé mort sur une route du comté de Hampton, en Caroline du Sud, aux petites heures du 8 juillet 2015, non loin du domaine de l’éminente famille Murdaugh où Alex Murdaugh a assassiné Maggie et Paul six ans plus tard.

Bien que Smith ait subi un traumatisme contondant à la tête et qu’il n’y ait aucune trace de dérapage ni débris de véhicule sur la route, les autorités ont alors jugé sa mort comme un délit de fuite.

La mère de Smith a longtemps remis en question cette version officielle et, pendant des années, le nom de Murdaugh a continué à apparaître en relation avec l’affaire.

Buster et Smith étaient camarades de classe et des rumeurs non fondées circulaient selon lesquelles les deux avaient entretenu une sorte de relation au moment de sa mort.

La mère de Smith, Sandy Smith, a désigné Buster comme le principal suspect du meurtre de son fils dans une lettre suppliant le FBI de s’impliquer dans l’affaire en 2016.

En juin 2021 – quelques jours seulement après les meurtres de Maggie et Paul – SLED a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enquête sur la mort de Smith.

Buster Murdaugh donne sa première interview télévisée (Nation du Renard)

En avril dernier, l’agence a finalement annoncé que la mort de Smith faisait l’objet d’une enquête pour homicide et que son corps avait été exhumé pour une autopsie privée.

Personne n’a jamais été inculpé pour la mort de Smith et les forces de l’ordre n’ont jamais rien annoncé liant Buster au meurtre.

Dans le documentaire FOX Nation, Buster a proposé pour la première fois un alibi pour la nuit de la mort de Smith, disant qu’il se trouvait dans la maison familiale d’Edisto Beach avec sa défunte mère et son frère.

Dénonçant les rumeurs qui continuent de circuler, il a déclaré que c’était « une chose terrible » d’être accusé.

« Je ne veux pas être impoli ici, mais avez-vous déjà été accusé du meurtre de quelqu’un ? Il a demandé.

« Eh bien, laissez-moi vous dire que c’est très, très, très, très, très, c’est une chose terrible à imposer à quelqu’un sans absolument aucun fait. Je veux dire, cela a nui à ma réputation. Je veux dire, les gens me perçoivent comme un meurtrier.

Dans l’interview, Buster a également doublé l’innocence de son père dans les meurtres de Maggie et Paul – même après qu’un jury de 12 pairs l’ait reconnu coupable en mars et qu’il ait été condamné à la prison à vie pour ces accusations.

Maggie et Paul ont été retrouvés abattus sur le domaine familial de 1 700 acres en Moselle le 7 juin 2021. Alex Murdaugh avait appelé le 911 en affirmant avoir retrouvé leurs corps.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà pensé qu’il était possible que son père ait tué leurs proches, Buster a répondu non.

« Non, parce que je pense que j’ai un point de vue tout à fait unique que personne d’autre dans cette salle d’audience n’a jamais eu. Et je connais l’amour dont j’ai été témoin », a-t-il déclaré.

Stephen Smith a été retrouvé mort sur une route en 2015 (Sandy Smith/GoFundMe)

L’homme de 29 ans a ajouté qu’il pensait qu’il restait encore beaucoup de questions sans réponse concernant les meurtres.

« Ce que je veux surtout que les gens réalisent, c’est qu’il y a toujours deux côtés de la médaille. Maintenant, ils peuvent choisir celui auquel ils veulent croire », a-t-il déclaré.

« Mais je pense qu’il reste encore beaucoup de choses à répondre sur ce qui s’est passé le 7 juin. »

Il a déclaré que les procureurs ont présenté un « motif merdique » et que l’affaire n’était pas « équitable ».

« Je ne pense pas que ce soit juste », a-t-il déclaré. «J’y suis resté six semaines pour l’étudier, et je pense que c’était une table inclinée dès le début.

« Et je pense que, malheureusement, beaucoup de jurés ont ressenti cela avant de devoir délibérer. C’était prédéterminé dans leur esprit avant même qu’ils entendent le moindre témoignage donné dans cette pièce.

Buster a déclaré qu’il pensait que la police subissait « énormément de pression » pour trouver un suspect dans les meurtres et que « la voie qu’ils ont donc décidé de suivre » était d’inculper son père.

Il a également blâmé la couverture médiatique de l’affaire qui, selon lui, a laissé les jurés se lançant dans le processus avec une décision déjà prise.

« À cause de tout ce qu’ils avaient pu lire avant le procès », a-t-il déclaré.

Alex Murdaugh condamné à la prison à vie (PA)

«Je pense que les gens sont dépassés et je pense qu’ils croient tout ce qu’ils lisent. Et je pense qu’il a profité d’un jury dans une très petite ville d’un très petit comté.

Maintenant que son père est derrière les barreaux, il dit craindre que le véritable tueur soit toujours en liberté.

« Je pense que je me suis mis en place pour être en sécurité, mais oui, quand je me couche le soir, j’ai peur qu’il y ait encore quelqu’un là-bas », a ajouté Buster.

Tout au long du procès pour meurtre très médiatisé, Buster a soutenu son père, assistant chaque jour aux débats du tribunal avec les membres de sa famille.

Buster a également témoigné pour la défense de son père, affirmant que Murdaugh avait été « détruit » et « navré » à la suite de la mort de sa mère et de son frère.

Mais même s’il continue d’insister sur l’innocence de son père, Buster n’a pas nié que son père puisse être un psychopathe.

« Je ne suis pas prêt à m’asseoir ici et à dire que cela l’englobe dans son ensemble, mais je pense certainement qu’il y a des caractéristiques dans lesquelles vous regardez la manipulation, les mensonges et la mise en œuvre de cela, et je pense que c’est une évaluation juste. , » il a dit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de ressembler à son père, Buster a également eu des mots durs à l’égard du caractère de son père.

Buster, Maggie, Paul et Alex Murdaugh (Maggie Murdaugh/Facebook)

« Non, je ne m’inquiète pas, car je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un manipulateur », a-t-il déclaré.

« À cet égard, je ne lui ressemble en rien, mais, à d’autres égards, je crois que je possède certains de ses traits les plus admirables, dont je suis assez fier. »

Murdaugh, 54 ans, a été condamné à la prison à vie pour ces meurtres et purge sa peine dans l’établissement à sécurité maximale McCormick Correctional Institution en Caroline du Sud.

Il fait également face à une série d’accusations de fraude financière pour avoir volé des millions de dollars à ses clients de son cabinet d’avocats et à la famille de sa femme de ménage décédée et pour un complot de tueur à gages bâclé dans lequel il prétend avoir payé un complice pour l’abattre.

En plus de la mort de Smith, la condamnation très médiatisée de Murdaugh a également mis en lumière d’autres morts mystérieuses liées à la dynastie juridique de Caroline du Sud.

Une enquête a également été rouverte sur un autre décès mystérieux lié à la famille Murdaugh – celui de leur gouvernante de longue date Gloria Satterfield.

Elle est décédée en 2018 lors d’un voyage mystérieux et d’un accident de chute au domicile familial. Murdaugh aurait ensuite volé environ 4 millions de dollars à ses fils dans le cadre d’un règlement pour décès injustifié.

Au moment de son meurtre, Paul attendait également son procès pour le décès d’un bateau à Mallory Beach en 2018.