Buste d’un vélo-appât de la GRC de Kelowna – Kelowna Capital News

Les voleurs ont mordu l’appât pour vélo laissé par la GRC de Kelowna.

Peu après 14 h 20, le 14 octobre, la police a été informée que le vélo-appât planté au centre récréatif Parkinson avait été volé et se déplaçait rapidement.

Avec l’aide d’un chien policier, la GRC a retrouvé et arrêté l’individu qui a volé le vélo en moins de sept minutes, a déclaré le gendarme. Mike Gauthier avec l’Unité de sécurité communautaire.

L’auteur présumé a été identifié comme étant Justin Paul Brehm. Il a été déféré devant la justice peu après son arrestation.

Brehm a été libéré sous de lourdes conditions et doit comparaître ensuite devant le tribunal le 27 octobre.

Nous espérons voir des peines plus sévères pour ces récidivistes déclare le sergent. Scott Powrie avec l’Unité de sécurité communautaire.

L’Unité de sécurité communautaire de la GRC de Kelowna est responsable du déploiement et de la surveillance des vélos-appâts appartenant à la police, qui sont activés à tout moment et presque partout dans la communauté. Le programme de vélos appâts existe depuis plusieurs années et a récemment été élargi pour inclure; descente, hard tails, enduro, route et vélos électriques.

Le Centre récréatif Parkinson a fait l’objet d’un nombre malheureux de vols de vélos au cours des derniers mois et «avait à juste titre besoin d’une stratégie d’application unique», a déclaré Gauthier.

La GRC de Kelowna rappelle aux propriétaires de vélos de prendre les mesures appropriées lorsqu’il s’agit de documenter les vélos et de les sécuriser efficacement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

