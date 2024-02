Buste de 8 pieds de haut du colon de Chicago DuSable – Shaw Local

L’artiste Erik Blome, basé à Crystal Lake, a cuit au micro-ondes une poignée d’argile à la fois dans son studio d’art de Woodstock. Pièce par pièce et au fil des années, ces poignées d’argile se sont transformées en un moulage de 8,5 pieds de haut du fondateur de Chicago, Jean Baptiste Point DuSable.

Cette moulure a ensuite été coulée en morceaux de bronze massif et soudée ensemble pour créer la dernière sculpture de Blome intitulée « Explorateur ».

Et la sculpture portera bien son nom. Actuellement assis devant la bibliothèque publique d’Evanston, Blome prévoit d’emmener la sculpture dans différents endroits.

“En fait, je veux qu’il voyage”, a-t-il déclaré.

En 2009, Blome a initialement créé une version grandeur nature de DuSable, située sur Michigan Avenue à Chicago. DuSable était un commerçant d’origine africaine arrivé dans ce qui est devenu Chicago à la fin du XVIIIe siècle. Il est considéré comme le premier non-autochtone à s’installer à Chicago, dont la célèbre Lake Shore Drive porte désormais son nom.

Désormais, la version plus grande que nature, qui pèse plus d’une tonne et mesure 8½ pieds de haut, sera à Evanston jusqu’à l’automne de l’année prochaine. De là, ce sera à Fort Mackinac, Michigan. Blome a choisi cet endroit en raison de l’importance historique de l’époque où DuSable y était emprisonné pendant la Révolution américaine.

D’autres emplacements futurs pourraient être à l’Université DePaul et au DuSable Black History Museum and Education Center à Chicago, a-t-il déclaré.

Ce projet massif est décrit comme un « travail d’amour » puisque Blome a investi son propre argent dans le projet, qui, selon lui, lui a coûté environ 80 000 $.

L’artiste Erik Blome, basé à Crystal Lake, a soudé des pièces de la sculpture en bronze DuSable de l’intérieur dans son studio de Woodstock. (Photo fournie par Erik Blome)

Lemar Wilson, artiste et professeur d’art à la Stanton Middle School de Fox Lake, assiste Blome dans ses projets depuis 2016. Il a déclaré que ce projet était « le plus personnel » pour Blome car c’était son premier qui n’était pas commandé.

“C’est le premier à travailler avec lui pour créer quelque chose et à le diffuser juste pour le plaisir de le faire”, a déclaré Wilson.

La partie la plus difficile du projet a été de manipuler et de souder les pièces de bronze en une seule grande sculpture, a déclaré Wilson.

« Tout comme dans la vie, rien ne se passe comme prévu », a-t-il déclaré. “Le temps change constamment, les hauts et les bas, le métal va rétrécir et se dilater en fonction du temps qu’il fait.”

Blome possède des œuvres d’art publiques dispersées à travers le monde, notamment des statues de joueurs de hockey à l’extérieur des stades au Canada et une sculpture en pierre en Égypte.

Son art se trouve à Crystal Lake, comme une statue au siège du ComEd et des bustes au Raue Center for the Arts. D’autres œuvres d’art locales peuvent être trouvées à Waukegan, DeKalb, Aurora et Mount Prospect.

DuSable est l’une des nombreuses figures noires historiques que Blome a sculptées au cours de sa carrière. Parmi les autres personnalités célèbres figurent Rosa Parks, Martin Luther King Jr. et Duke Ellington.

Les projets préférés de Blome sont ceux de personnes moins reconnues. Un jour, il aimerait réaliser une sculpture du cycliste américain Marshall Walter « Major » Taylor, dit-il.

“Parfois, ceux qui sont les plus obscurs sont plus intéressants à certains égards”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont jamais eu la renommée que d’autres personnes ont eue, mais ils en ont peut-être fait autant, voire plus.”

Blome est quatre fois boursier Fulbright. Son dernier voyage a eu lieu au Ghana l’année dernière, où il a enseigné aux étudiants comment couler le bronze.

Sa prochaine aventure implique une maison historique de 5 000 pieds carrés en Espagne, qui accueillera son programme de résidence d’artiste. La maison est actuellement en cours de rénovation et de restauration, et Blome espère qu’elle sera prête à accueillir des artistes l’année prochaine, a-t-il déclaré.

“C’est mon grand projet”, a-t-il déclaré.

Un programme de résidence d’artistes est un moyen pour les artistes de travailler et de vivre dans un espace pendant une période prolongée. Blome prévoit d’héberger six artistes à la fois pendant trois sessions chaque année, a-t-il déclaré.

“Je veux avoir une résidence au service d’autres artistes et je veux en être responsable”, a déclaré Blome. “Et je veux que ce soit ma vision de ce que cela serait au lieu de me référer à l’idée de quelqu’un d’autre de ce que cela serait.”