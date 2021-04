Les suspects, qui sont tous des ressortissants nigérians, feraient partie de la mafia Black Axe, qui a acquis une réputation de meurtres rituels, de mutilations et de viols depuis son origine en Afrique dans les années 1990.

Les personnes arrêtées font face à une série d’accusations, notamment le trafic de drogue, l’immigration illégale, la prostitution, la fraude informatique et le blanchiment d’argent, qui impliquaient la crypto-monnaie, a déclaré la police dans un communiqué lundi.

L’opération – nom de code «Bonjour Bross» – a impliqué la police d’État, ainsi que des agents à Rome, Rieti, Bari, Caserte, Naples, Reggio Emilia, Parme, Modène, Catane, Gênes, Messine, Potenza et Terni.

La police a déclaré avoir arrêté un homme de 35 ans qui dirigeait l’Italien « branche » de Black Axe depuis son domicile dans la ville de L’Aquila dans la région centrale des Abruzzes. L’organisation mère du gang est gérée depuis le Nigéria.

Les suspects étaient directement liés aux opérations nigérianes du gang, comme en témoigne leur utilisation de la même terminologie, symboles, gestes et rituels d’affiliation, a déclaré la police.

La plupart des crimes présumés des suspects sont des escroqueries sur le Web, notamment l’utilisation de bitcoin pour acheter le nombre de cartes de crédit clonées sur le Web sombre pour les achats en ligne.

Dans une enquête distincte, la police a également annoncé lundi qu’elle avait arrêté 99 membres présumés du clan Strisciuglio dans un autre énorme buste mafieux dans la ville portuaire méridionale de Bari, sur la côte Adriatique italienne.

Plus de 400 agents ont participé à l’enquête sur la « Association de type mafieux », qui a été lancé en 2015 et a abouti à l’arrestation des chefs du gang.

Les suspects sont confrontés à des crimes, notamment la possession d’armes de guerre, le trafic de drogue, le meurtre et l’extorsion.

La ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, a salué les deux opérations dans le cadre de la lutte de l’Italie contre le crime organisé.

«Cela prouve la capacité des forces judiciaires et policières à lutter contre les anciens et les nouveaux groupes mafieux qui tentent d’étendre leur portée criminelle et d’étendre leurs activités», dit-elle dans un communiqué.

