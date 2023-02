Busquets et Alba sortiront de la braderie à Barcelone

La fenêtre de transfert de janvier s’est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais de nombreux potins circulent alors que les clubs se préparent à bouger cet été. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY: Busquets et Alba dirigeront l’exode du Barca

Barcelone pourrait être obligée de déplacer jusqu’à quatre joueurs de la première équipe cet été afin de respecter les règles du fair-play financier de la Liga, selon Mundo Deportivo.

Le point de vente espagnol affirme que les dirigeants de la ligue devront réduire leur masse salariale de 200 millions d’euros, avec des goûts de Sergio Busquets, Jordi Alba, Franck Kessie et Serge Roberto tous pressentis pour quitter le Camp Nou.

Busquets, 34 ans, et Roberto, 31 ans, sont tous deux sur des accords qui expirent en juin et semblent peu susceptibles d’être renouvelés, tandis que le contrat d’Alba expire en 2024 et que l’arrière gauche de 33 ans pourrait être transféré alors que l’entraîneur Xavi Hernandez cherche à guider le Blaugrana dans une nouvelle ère.

Kessie évaluera également ses options à la fin de la saison au milieu de l’intérêt des clubs sur le marché des transferts. Comme le milieu de terrain a signé en tant qu’agent libre, tout transfert représenterait un profit pour le Barça.

En attendant, si un autre attaquant est signé, les futurs respectifs de Ferran Torres, Ansu Fati et Ousmane Dembélé sont également dans le doute.

Un joueur qui ne va nulle part, selon le rapport, est Frenkie de Jong. Après une longue saga de transferts l’été dernier qui a failli voir l’international néerlandais rejoindre Manchester United, le joueur de 25 ans a consolidé sa place dans l’équipe de Xavi et est désormais considéré comme la clé des plans de l’entraîneur.

Devant réduire sa masse salariale de 200 millions d’euros, Barcelone devra peut-être forcer Sergio Busquets et Jordi Alba à la porte. Xavi Bonilla/DeFodi Images via Getty Images

– Lionel Messi penche pour rester avec le Paris Saint-Germain, dit Diario Sport, qui ajoute qu’il y a des discussions autour de la prolongation d’un an de son contrat – qui doit actuellement expirer cet été. Le rapport arrive juste après que le frère de Messi a exclu de manière sensationnelle un retour à Barcelone mercredi.

– Le Paris Saint-Germain s’apprête à obtenir une prolongation de contrat pour Marquinhosrapports Fabrice Romano. Bien que l’accord ne soit pas encore scellé ou signé, il est considéré comme une question de temps, le défenseur central voulant rester et le club restant convaincu qu’il peut les diriger dans le présent et l’avenir.

– Chelsea est prêt à récompenser chez Lewis Hall progresser au sein du club avec un nouveau contrat amélioré alors qu’ils visent à maintenir le joueur de 18 ans sur un contrat à long terme, selon Initié du football. Capable de jouer à l’arrière gauche et au milieu de terrain central, Hall est considéré comme l’un des meilleurs diplômés de l’académie des Blues ces dernières années.

– Défenseur de la Sampdoria Omar Colley est sur le point de rejoindre Besiktas dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 2,5 millions d’euros, rapporte Calciomercato. Cela survient après que Cagliari, Cremonese et Monza ont tous échoué dans leurs tentatives de signer l’international gambien alors que la fenêtre de transfert italienne était encore ouverte.

– Nicolo Zaniolo a terminé son transfert de l’AS Roma à Galatasaray et Fabrice Romano a suggéré que Yusuf Demir et Efe Akman pourrait aller dans l’autre sens à l’avenir. Dans le cadre de l’accord avec Zaniolo, la Roma a eu la priorité pour signer les deux milieux de terrain adolescents, Demir ayant déjà joué avec Barcelone et Akman considéré comme l’un des meilleurs talents turcs.