Busquets de l’Inter Miami : pression aux États-Unis différente de l’Europe

Un jour avant sa première apparition attendue sous les couleurs de l’Inter Miami, l’ancien milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets s’est entretenu avec les médias jeudi à Fort Lauderdale, en Floride, aux côtés de son nouvel – et ancien – entraîneur, Gerardo « Tata » Martino.

Comme prévu, le nouveau joueur de 35 ans a été interrogé sur ses sentiments concernant le passage d’une institution de football de renommée mondiale au dernier club de la Major League Soccer.

« En termes de football, je ne suis ici que depuis peu de temps », a déclaré Busquets. « Je ne suis ici que depuis trois jours mais c’est une autre culture. C’est plus du spectacle dans la mesure où cela ne dépend pas tellement de savoir si vous gagnez ou perdez, mais à la fin c’est le chemin qui vous y mène et ce que vous accomplissez pendant ce temps.

« C’est très différent de la pression et de ce qu’ils peuvent vous demander en Espagne et en Europe en général. »

Vendredi, Sergio Busquets s’exprimait avant le match d’ouverture de la Coupe des ligues de l’Inter Miami contre l’équipe de Liga MX Cruz Azul. Hector Vivas/Getty Images

Heureusement pour Busquets, il aura quelques coéquipiers de longue date avec qui partager cette nouvelle expérience.

Il a été présenté aux côtés de Lionel Messi dans un stade DRV PNK détrempé dimanche, et l’équipe a officiellement annoncé la signature de l’arrière gauche Jordi Alba jeudi. Des rumeurs ont également continué de circuler concernant la possibilité que Luis Suárez et Andrés Iniesta se rendent dans le sud de la Floride.

La première action en rose et noir pour Messi et Busquets devrait avoir lieu lors du match de groupe à guichets fermés de la Coupe des Ligues de vendredi contre Cruz Azul. Les débuts d’Alba devront cependant attendre, car son arrivée dans le sud de la Floride a été retardée en raison de la naissance récente de son fils, Paolo.

« Je m’entraînais au Barca, et j’ai eu deux ou trois entraînements ici, donc je suis en forme, mais j’ai besoin d’une période d’adaptation », a déclaré Busquets lorsqu’on lui a demandé combien de temps de jeu il pourrait voir contre Cruz Azul. « Jouer 90 minutes serait pratiquement impossible en ce moment. »

Quant à Martino, qui a dirigé Barcelone pendant une saison décevante en 2013-14, il connaît la pression que l’ajout d’un trio de légendes comme celle-ci entraîne, même si ce ne sera probablement pas proche de ce qu’il a vécu au Camp Nou ou en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale.

« Il est difficile de ne pas avoir de grandes attentes. J’ai des attentes », a déclaré Martino, qui a pris le poste à l’Inter Miami il y a moins d’un mois. « En regardant l’histoire récente, Jordi vient de remporter le [UEFA] Ligue des Nations, Busi a gagné avec Barcelone, Messi avec le PSG et la Coupe du monde, il n’y a donc aucune raison de ne pas s’énerver.

« Si cela peut se transformer rapidement, et que la dynamique de l’équipe peut changer et que nous avons cette attente, la logique dicte que cela prendra du temps, mais si nous pouvons réduire ce temps… Nous pouvons sûrement y arriver et nous pouvons nous donner de quoi rêver dans la ligue dans laquelle nous sommes au pire endroit. »

Même si Miami ne parvient pas à sortir du sous-sol de la MLS et à se qualifier pour les séries éliminatoires, il reste encore deux voies pour revendiquer une place dans la Ligue des champions de la Concacaf l’année prochaine.

Trois places sont à gagner dans la Leagues Cup, tandis que le vainqueur de l’US Open Cup se qualifiera également. L’équipe de Martino affrontera le FC Cincinnati en demi-finale de cette compétition dans un peu plus d’un mois.