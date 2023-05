Busquets annonce qu’il quittera Barcelone à la fin de la saison

Sergio Busquets quittera Barcelone à l’expiration de son contrat cet été, a annoncé le club mercredi, mettant fin à un sort qui l’a vu remporter huit titres de LaLiga et trois Ligues des champions.

Busquets, 34 ans, a reçu une offre pour prolonger son séjour au Spotify Camp Nou, l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez exprimant son désir que le capitaine du club reste au club.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cependant, après 18 ans au club catalan – et 15 dans la première équipe – Busquets a décidé de passer les dernières années de sa carrière de joueur ailleurs.

Busquets n’a pas encore confirmé son prochain déménagement, mais ESPN a révélé en janvier qu’il avait une offre lucrative sur la table pour rejoindre un club en Arabie saoudite.

Il a également déjà exprimé son intérêt à jouer dans la Major League Soccer, l’Inter Miami étant l’une des équipes dont il a vérifié le nom.

L’ancien coéquipier du Barca Lionel Messi, maintenant au Paris Saint-Germain, a également été lié à des déménagements en Arabie saoudite et à Miami avec Busquets, bien que le père de l’attaquant ait nié mardi que toute décision serait prise jusqu’à la fin de la saison nationale en Europe.

🥺 Une légende du Barça dit au revoir. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2 — FC Barcelone (@FCBarcelona) 10 mai 2023

Messi (778) et le patron du Barca Xavi (767) sont les deux seuls joueurs à avoir joué plus de matchs pour le Blaugrana que Busquets, qui quittera le club en tant que troisième créateur d’apparence.

Busquets a fait 719 apparitions à ce jour et, s’il joue dans les cinq derniers matchs de championnat de la saison, pourrait porter ce nombre à 724 avant son départ.

Au cours de cette période, il a remporté 31 trophées, dont huit titres de LaLiga et trois Ligues des champions, et devrait en gagner un de plus avant l’expiration officielle de son contrat le 30 juin.

Le Barça peut gagner la Liga dimanche pour la première fois depuis 2019 s’il remporte la victoire à l’extérieur contre son rival local, l’Espanyol.

Busquets a également remporté une Coupe du monde et un Championnat d’Europe avec l’Espagne mais, après avoir remporté 143 sélections, a annoncé sa retraite du football international après la Coupe du monde de l’an dernier au Qatar.