Business on the Frontlines poursuit son travail avec les artisans palestiniens | Actualités | Actualités Notre-Dame

Étudiants et anciens élèves de Notre-Dame au CCF



La ville de Jénine, en Cisjordanie, est une région en proie à la violence et à la destruction. C’est ici que l’Université de Notre Dame Programme Meyer Business en première ligne travaille avec des artisanes palestiniennes pour créer des opportunités économiques pour elles-mêmes et leurs familles.

Les étudiants du MBA de Notre Dame inscrits aux cours Frontlines travaillent en Cisjordanie et auprès des communautés du monde entier qui ont souffert de violence, de pauvreté et de préjugés.

Depuis six ans, le programme Frontlines à Collège de commerce de Mendoza s’est associé à l’entreprise sociale à but non lucratif Coupe enfant pleine (CCF), qui responsabilise les artisans talentueux réfugiés et à faible revenu en Cisjordanie à travers ses deux marques, Darzades accessoires de mode éthiques pour femmes, et Apprentissage Zekijouets éducatifs pour enfants.

Darzah et Zeki Learning emploient une quarantaine de femmes palestiniennes comme artisanes à temps plein et à temps partiel, dont Rasha, dont la famille vit dans le camp de Jénine depuis 75 ans. Le 3 juillet, les troupes israéliennes ont mené une opération militaire de deux jours dans la ville.

Artisans (Rasha à l’extrémité droite)



« Sa maison a été détruite lors de l’attaque et les membres des familles de trois autres artisans ont été blessés et ont perdu leur maison », a déclaré Janette Habashi, fondatrice du CCF, qui a créé les marques. « Les routes détruites ont également rendu difficile pour les artisans d’atteindre les villes voisines d’où proviennent leurs matières premières. »

À mesure que la destruction devenait évidente, le CCF et Frontlines ont accru leur collaboration et leur soutien. Le CCF a créé des refuges pour les artisans et leurs familles dans son centre et dans les églises de Zababdeh, à environ 10 km du camp de Jénine.

« Les lignes de communication étaient coupées et nous ne pouvions pas communiquer avec nos artisans ou leurs familles », a déclaré Habashi. « Il nous a fallu deux jours pour atteindre Rasha et nous avons été soulagés d’entendre sa voix, mais la situation était terrible pour sa famille. »

Kelly Rubeyprofesseur adjoint pour le cours de MBA Business on the Frontlines, s’est rendu en Cisjordanie avec une équipe de Notre Dame en 2022. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Notre Dame International. équipe de sûreté et de sécurité sur le campus et le Portail mondial de Jérusalem, qui surveillent ces événements pour les étudiants, les professeurs et le personnel. Le petit groupe, composé de trois étudiants diplômés et de deux anciens élèves, était accueilli par la famille de Rasha.

Les étudiants et les artisans de ND achètent du matériel



« Ils étaient des hôtes si généreux et nous nous sommes sentis tous les six très bien accueillis par tout le monde dans le camp », a déclaré Rubey.

« Travailler pour le CCF donne un but aux artisans : une opportunité de partager à la fois leur culture et leurs compétences », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de dignité et d’autonomisation dans leur travail. »

Comprendre les complexités de la gestion d’une entreprise dans un contexte de violence continue en Cisjordanie a incité les étudiants il y a plusieurs années à recommander la création d’un conseil consultatif du CCF dans le but d’augmenter les ventes et les opportunités. Les anciens élèves de Notre-Dame ont été parmi les premiers contributeurs. Cet été, ils ont embauché un nouvel employé pour diriger ces efforts.

Le programme Meyer Business on the Frontlines, qui en est à sa 16e année, aborde des problèmes urgents dans le monde entier, notamment la réhabilitation post-conflit, la pauvreté, les économies illicites, l’isolement et les préjugés. MBA Notre-Dame et d’autres étudiants diplômés et professeurs ont travaillé sur plus de 90 projets dans plus de 35 pays grâce à une approche à trois volets qui combine la rigueur des affaires, le meilleur du monde universitaire et la croyance dans la dignité du travail pour tous.

Frontlines s’associe à des organisations humanitaires internationales, des organisations non gouvernementales locales comme le CCF, des entreprises Fortune 500 et des organisations religieuses pour trouver des solutions locales qui créent des emplois ou établissent les conditions de la croissance économique. On estime que des milliers de personnes disposent désormais de moyens de subsistance grâce au résultat direct de ces partenariats.

« L’attaque contre Jénine n’a fait qu’accroître notre motivation à poursuivre notre travail en Cisjordanie et a rappelé au CCF et au conseil consultatif la nécessité de créer de nouvelles opportunités d’emploi », a déclaré Rubey. « De toute évidence, l’époque de l’oppression et des opportunités économiques limitées est loin d’être révolue pour les Palestiniens de Cisjordanie. »

Apprenez-en davantage sur le partenariat entre Business on the Frontlines et Child’s Cup Full ici.

Montre «Lutter pour reconstruire les communautés», mettant en vedette BOTFL.