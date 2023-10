Business Digest : Texas Bank and Trust remporte un prix | Locale

Texas Bank and Trust remporte un prix

L’Association des banquiers indépendants du Texas a récompensé la Texas Bank and Trust à Longview en lui décernant le prix Best of Community Banking. La banque a reçu un prix Gold Community Spirit pour son projet de littératie financière « Student Board – A Legacy of Leadership ».

Texas Bank and Trust a créé le Student Board en 1977, son premier et le plus durable programme d’éducation financière.

Les étudiants ont été sélectionnés en fonction de leur moyenne pondérée cumulative, de leurs activités extrascolaires et de leurs activités professionnelles parascolaires. Douze finissants de deux écoles secondaires de Longview ont été invités cette année-là à participer à un programme conçu pour présenter aux étudiants les compétences essentielles en gestion financière.

Depuis lors, plus de 3 100 lycéens, représentant désormais 13 lycées de la région, ont siégé au Texas Bank and Trust Student Board. Le programme initie les étudiants à la banque et à la gestion financière et leur fournit les éléments de base économiques essentiels pour gagner, dépenser, épargner et investir de l’argent.

L’année scolaire 2022-23 a marqué le 45e anniversaire du programme Student Board. Pour célébrer l’occasion, la banque a sélectionné l’un des plus grands nombres d’étudiants pour suivre le programme, a publié son premier documentaire complet sur l’histoire du programme et a ramené son premier programme de gestion financière pour étudiants : le jeu boursier à 100 000 $. Les étudiants ont été mis au défi dans un concours de jeux boursiers intitulé « Bulls vs. Bears ».

Trois employés promus chez TB&T

Texas Bank and Trust a annoncé que Shannon Beadle a été promue vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines ; Chris Bearden a été promu vice-président exécutif et directeur comptable ; et Scottie Luke est désormais vice-président exécutif et directeur des risques.

Beadle travaille dans la division des ressources humaines de la banque depuis octobre 2010. Elle est diplômée de la classe de leadership 2012 de la banque, de son université d’entreprise 2017 et de l’institut des opérations bancaires de l’association des banquiers indépendants du Texas.

Originaire de Louisiane, Beadle a obtenu un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de la Northwestern State University à Natchitoches et a complété l’école de gestion des ressources humaines par l’intermédiaire de la Graduate School of Banking de l’Université du Wisconsin-Madison. Elle est titulaire d’une certification PHR du HR Certification Institute et d’une certification SHRM-CP de la Society for Human Resource Management.

Bearden est employé de Texas Bank and Trust depuis plus de cinq ans. Avant cela, il était vice-président senior et directeur financier de la Westbound Bank à Katy. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences sociales de l’Université Harding, d’une maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université de l’Arkansas, d’un master exécutif en administration des affaires en banque et finance de la Sam Houston State University et il participe au Stonier Graduate School of Banking de l’American Bankers Association et la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Bearden est un CPA agréé par l’État du Texas.

Luke a rejoint Texas Bank and Trust en 2014 et a occupé le poste de directeur des risques au cours des trois dernières années. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en finance de la Texas A&M University – Commerce. Il est agent de conformité certifié des banques communautaires, auditeur interne certifié des banques communautaires et, en 2019, il a suivi la formation et les examens requis pour devenir un examinateur certifié en matière de fraude.

Eastman Chemical Co. reconnue

Eastman Chemical Co., basée à Kingsport, au Tennessee, qui est l’un des plus grands employeurs de Longview, a été reconnue comme faisant partie de la liste Change the World de Fortune, qui met en lumière les entreprises qui adoptent l’objectif de l’entreprise et reconnaissent comment elle peut ajouter de la valeur aux entreprises et à la société.

La liste récompense les entreprises qui ont eu un impact social positif grâce à des activités faisant partie de leur stratégie commerciale principale. Fortune évalue les entreprises en fonction de leur impact social mesurable, de leurs résultats commerciaux et de leur degré d’innovation. La liste est dédiée à l’idée selon laquelle les entreprises sont particulièrement bien placées pour relever les plus grands défis de la société.

« Chez Eastman, nous pensons qu’il existe toujours des solutions aux défis auxquels le monde est confronté », a déclaré Mark Costa, président du conseil d’administration et PDG d’Eastman, dans un communiqué. « Nos innovations sont motivées par un objectif spécifique : résoudre les plus grands défis mondiaux en créant les matériaux les plus durables. La stratégie d’Eastman est axée sur des principes directeurs selon lesquels notre objectif, notre leadership et nos actions continuent de nous guider vers la neutralité carbone, la circularité et le souci de la société. Nos équipes ont travaillé incroyablement dur sur ces questions difficiles et nous sommes honorés d’être nommés par Fortune sur cette liste importante.