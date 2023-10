Reconnaissance de leader émergent pour homme d’affaires

Heavy Duty Trucking Magazine a sélectionné Casey Driggers, vice-président exécutif de la sécurité et du personnel pour Custom Commodities Transport à Gilmer, comme leader émergent en 2023.

Les leaders émergents doivent avoir moins de 40 ans et travailler pour une flotte pour compte d’autrui, privée, gouvernementale ou professionnelle. Les rédacteurs du Heavy Duty Trucking Magazine recherchent de jeunes professionnels influents, innovants et prospères, qui démontrent des réalisations exceptionnelles, des qualités de leadership et qui ont une passion pour l’industrie du camionnage.

Longview Planning and Zoning récompensé

La division de planification et de zonage de Longview est l’une des 46 villes de l’État à être reconnues par l’American Planning Association – Texas Chapter avec le programme Richard R. Lillie, FAICP pour l’excellence en planification.

Les critères d’évaluation comprennent le niveau de formation des commissaires à l’urbanisme et du personnel professionnel, les qualifications professionnelles du personnel de planification, l’étendue et l’actualité des composantes du plan directeur et l’achèvement d’autres projets liés à la planification.

La division de planification et de zonage de la ville de Tyler a également été reconnue.

Heard, McElroy & Vestal recrute

Heard, McElroy & Vestal a embauché Rachel Lee Prestwood, CPA, en tant que responsable de l’innovation et des conseils et Jessica R. George en tant que responsable de l’acquisition et du développement des talents.

Heard, McElroy & Vestal possède des sites à Longview et à Shreveport et Monroe, en Louisiane.

En combinaison avec quatre années d’expérience en comptabilité publique, Prestonwood apportera ses compétences en analyse de données et en visualisation au cabinet pour se concentrer sur la transformation numérique requise pour faire des affaires à mesure que la technologie progresse, selon l’entreprise.

George rejoint le département des ressources humaines de Heard, McElroy & Vestal, apportant une vision et une stratégie au programme d’acquisition et de développement de talents qui permettront l’évolution de carrière des membres actuels et futurs de l’équipe, a rapporté la société. Auparavant, elle a été directrice exécutive des services aux étudiants et du placement au Louisiana Tech College of Business.