Business Digest : Christus Health obtient la reconnaissance de l’AMA | Locale

Christus Health obtient la reconnaissance de l’AMA

Christus Health a été reconnu par l’American Medical Association pour ses efforts visant à promouvoir le bien-être des membres de l’équipe de soins cliniques et à lutter contre le stress et l’épuisement liés au travail.

Le programme de reconnaissance du système de santé Joy in Medicine a été accordé cette année à 72 systèmes de santé à l’échelle nationale pour leurs efforts documentés visant à réduire les facteurs systémiques d’épuisement professionnel et leurs compétences démontrées en matière d’engagement, d’évaluation, de leadership, d’efficacité de l’environnement de pratique, de travail d’équipe et de soutien.

Grâce au projet HoneyComb, l’initiative de bien-être Christus a lancé des programmes visant à réduire l’épuisement professionnel, à améliorer la qualité, la sécurité et la rétention des médecins et autres cliniciens. Christus Health est passé de la reconnaissance Bronze en 2021 à la reconnaissance Argent en 2023. La reconnaissance Argent a été attribuée à 26 systèmes de santé à travers le pays. .

«Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’attirer l’attention nationale sur le projet HoneyComb, Christus Health et le programme de bien-être de la Christus Trinity Clinic ainsi que sur le travail que nous effectuons», a déclaré le Dr Linda Ray, présidente du projet HoneyComb chez Christus. « Cette reconnaissance constitue une feuille de route pour réduire l’épuisement professionnel chez nos cliniciens, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité des soins et la sécurité de nos patients. »

Les taux d’épuisement professionnel parmi les médecins et autres professionnels de la santé du pays ont augmenté de façon spectaculaire alors que la pandémie de COVID-19 a exercé une pression aiguë sur les équipes soignantes et a exacerbé les problèmes de longue date du système. Même si les pires jours de la pandémie sont passés, l’impact persistant de l’épuisement professionnel reste un obstacle à la réalisation des objectifs nationaux en matière de santé, selon Christus Health.

Depuis sa création en 2019, le programme de reconnaissance du système de santé Joy in Medicine a reconnu plus de 100 organisations à travers le pays.

Apprenez-en davantage sur le programme de reconnaissance du système de santé AMA Joy in Medicine sur ama-assn.org/joyinmedicine.

UT Tyler reçoit une subvention agricole fédérale

L’Université du Texas à Tyler a reçu 191 150 $ du Service de recherche agricole du Département américain de l’Agriculture pour améliorer les cadres basés sur les drones pour l’imagerie et la surveillance des cultures dans les grandes exploitations.

Le Dr Prabha Sundaravadivel, professeur adjoint en génie électrique et informatique à l’UT Tyler, collaborera avec des chercheurs de l’unité des systèmes de production agricole USDA-ARS à Stoneville, Mississippi, sur le projet de deux ans.

L’équipe ajoutera de l’intelligence agricole aux drones utilisés pour différencier les cultures en rangs et pour séparer ces cultures en rangs des mauvaises herbes et des graminées à feuilles larges. Ils exploreront également l’application potentielle de la pulvérisation d’herbicides sur ordonnance. Les recherches de Sundaravadivel se concentrent sur le développement de systèmes intelligents pour les applications de détection environnementale ; architectures spécifiques aux applications pour les soins de santé intelligents ; robotique douce bio-inspirée ; et des cadres de surveillance sous-marine.

« En cas de succès, les résultats du projet peuvent aider à intégrer des drones comme véhicules de surveillance autonomes pour la détection précoce des mauvaises herbes dans les grands champs agricoles », a déclaré Sundaravadivel. « Cela peut réduire considérablement le temps et la main d’œuvre nécessaires à la surveillance de grands champs agricoles. Cela peut également contribuer à améliorer les résultats globaux pour les agriculteurs.

Sundaravadivel a rejoint la faculté d’ingénierie de l’UT Tyler en 2018. Elle dirige le laboratoire des systèmes intelligents de l’université et est membre de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniques.

Sundaravadivel est également conseiller pédagogique pour le club étudiant UT Tyler IoT. Elle est titulaire d’une maîtrise ès technologies en conception VLSI du Vellore Institute of Technology en Inde et d’un doctorat en informatique et en ingénierie de l’Université de North Texas.

Un professeur à l’UT Tyler obtient une subvention nationale

Le Dr Santosh Aryal, professeur agrégé de sciences pharmaceutiques et de résultats pour la santé à l’Université du Texas à Tyler, a reçu une sous-subvention de 307 859 $ des National Institutes of Health. En collaboration avec une autre université, Aryal utilisera le financement pour améliorer les modèles de futurs tests de nanomédecine, ce qui contribuera à réduire l’expérimentation animale.

« Dr. Les réalisations d’Aryal dans le domaine de la nanotechnologie illustrent le calibre du corps professoral que nous avons ici à UT Tyler », a déclaré le Dr Amy Schwartz, doyenne du Fisch College of Pharmacy. « Son dévouement à faire progresser la recherche et le traitement du cancer est une source d’inspiration. Nous sommes immensément fiers de cette réalisation et sommes impatients d’en constater l’impact.

Aryal se spécialise dans la nanotechnologie et la nanomédecine, en mettant l’accent sur l’utilisation de nanoparticules camouflées pour traiter le cancer. En raison de son expertise, l’Institut national du cancer a nommé Aryal comme l’un des 11 experts du panel de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises pour aider à déterminer comment distribuer des dizaines de milliers de dollars en subventions aux petites entreprises qui développent des traitements contre le cancer. L’American Chemical Society a récompensé son article de recherche sur les nanoparticules en lui décernant le Editorial Choice Award. Il s’agissait de sa 100e publication dans une revue à comité de lecture.

« Recevoir ce prix témoigne véritablement de l’esprit de collaboration du corps professoral du Fisch College of Pharmacy et de l’environnement favorable de l’UT Tyler », a déclaré Aryal. « C’est un honneur de faire partie d’une communauté qui favorise l’innovation et repousse les limites de la découverte scientifique. »

Il a obtenu son baccalauréat ès sciences en chimie et biologie et sa maîtrise ès sciences en chimie organique de l’Université Tribhuvan au Népal, suivis de son doctorat en ingénierie des bionanosystèmes de l’Université nationale de Chonbuk en Corée du Sud. Après avoir été professeur adjoint au Département de chimie de l’État du Kansas et au Centre d’innovation en nanotechnologie, Aryal a rejoint l’UT Tyler Fisch College of Pharmacy en tant que professeur agrégé.