Restaurant chinois de la Grande Muraille

t a ouvert ses portes dans son nouvel emplacement dans l’ancien Mandarin Kitchen Express au 3003 32nd Ave.

Le restaurant opérait auparavant dans le centre commercial South Plaza au 1617 S. University Drive. Il est prévu que le centre commercial soit rasé pour faire place au développement résidentiel et commercial BLOC, actuellement en construction du côté ouest du bloc 1600 de l’Université Sud.

La propriétaire Maggie Yuan a déclaré au Forum cet automne qu’elle pensait au départ qu’elle pourrait rester et emménager dans le complexe BLOC en tant que l’un de ses principaux locataires commerciaux, mais elle a finalement décidé qu’il serait trop coûteux d’aménager une nouvelle cuisine. Elle aurait également dû fermer ses portes pendant un certain temps avant que son nouvel espace ne soit prêt dans le complexe BLOC.

Nouvel emplacement du restaurant chinois Great Wall au 3003 32nd Ave S #1 le 24 octobre 2023. Chris Flynn / Le Forum

Fargo accueillera un événement national d’attraction de talents

RoleCall, une agence nationale d’attraction de talents et de développement économique, a annoncé son intention d’organiser la deuxième édition annuelle

Sommet sur l’attraction des talents

Du 9 au 12 juin au centre-ville de Fargo.

L’événement comprendra des réunions d’affaires en personne, des séances en petits groupes à l’hôtel Jasper, ainsi que des visites de certaines des attractions et sites culturels les plus reconnaissables et les plus populaires de Fargo. Une liste complète des lieux et des sponsors sera annoncée dans les mois à venir.

Le

application

pour assister au sommet est désormais en ligne, et RoleCall sélectionnera manuellement les dirigeants de plusieurs États pour découvrir la plus grande ville du Dakota du Nord dans les mois à venir. Le prix d’entrée « réservé » (550 $/personne) est maintenant disponible jusqu’au 29 février. Le prix d’entrée « régulier » (775 $/personne) sera disponible du 1er mars au 10 mai. Le prix d’entrée « dernière minute » (850 $/personne) sera disponible du 11 mai au 31 mai.

« Le Dakota du Nord est un véritable leader national et innovateur en matière d’attraction de talents, comme en témoigne l’ampleur et le succès du

« Trouvez la belle vie dans le Dakota du Nord

” campagne et le

Service d’assistance à la réinstallation

“, a déclaré le co-fondateur et PDG de RoleCall

Winona Dimeo-Ediger

dans un rapport. «Nous sommes ravis de réunir des leaders du développement économique, du plaidoyer civique et communautaire de tout le pays pour présenter Fargo comme un microcosme parfait de l’État dans son ensemble : dynamique, en croissance et accueillant.»

Plus tôt cette année, l’entreprise

sommet inaugural à Flint, Michigan

a réuni 60 leaders du développement économique, civique et communautaire de partout aux États-Unis, y compris plusieurs communautés du Dakota du Nord.

Be More Colorful progresse dans le concours du Prix Yass

Soyez plus coloré,

la société basée à Fargo derrière le

CarrièreViewXR

plateforme d’exploration de carrière, a été nommée demi-finaliste pour l’édition 2023

Prix ​​Yass,

un prix qui reconnaît et récompense les approches innovantes en matière d’éducation. Be More Colorful recevra une subvention de 200 000 $, ce qui permettra à l’entreprise de concourir pour le très convoité prix Yass d’un million de dollars le mois prochain.

« Être reconnu parmi ces acteurs nationaux transformateurs dans le domaine de l’éducation est un moment de fierté pour nous, notre équipe et tous les membres de notre communauté qui nous ont soutenus pendant le développement de CareerViewXR », a déclaré Katie Chaussee, copropriétaire et fondatrice de Be More. Coloré, via une déclaration.

La plateforme CareerViewXR exploite une technologie à 360 degrés, créant des visites interactives sur le Web et des vidéos de réalité virtuelle qui transportent de manière transparente les chantiers vers les salles de classe. Sa bibliothèque en plein essor d’excursions sur le terrain et d’observations au travail offre aux étudiants une fenêtre sur la vie quotidienne des professionnels dans des environnements de travail authentiques. Grâce à ces expériences, les apprenants acquièrent des perspectives approfondies sur divers secteurs, les aidant ainsi à faire des choix de carrière éclairés.

Be More Colorful prévoit d’affecter le produit de la subvention au développement d’une plate-forme améliorée. Si la totalité du million de dollars lui est attribuée, cette mise à niveau introduirait un abonnement utilisateur individuel, complétant le modèle d’abonnement de groupe existant. Une telle démarche reflète non seulement le principe STOP « sans autorisation » du prix Yass, mais ouvre également la voie aux étudiants et aux adultes explorateurs de carrière pour se plonger dans des sorties scolaires immersives et des stages d’observation, indépendamment de leurs affiliations avec les districts scolaires ou d’autres entités.

Soyez plus coloré a également la possibilité de gagner un prix supplémentaire Choix des parents de 100 000 $. En cas d’attribution, Be More Colorful s’est engagé à utiliser les fonds pour lancer un programme qui fournirait des casques de réalité virtuelle aux écoles qui n’en ont pas les moyens. Toutes les écoles sont éligibles, mais une attention particulière sera accordée aux écoles et aux écoles à domicile qui ne reçoivent pas de financement fédéral, étatique ou local pour soutenir leurs opérations. Ce prix supplémentaire de 100 000 $ sera remis au demi-finaliste préféré du public, tel que déterminé lors d’une période de vote ouverte. La période de vote de cette année s’étend du 10 octobre au 25 novembre 2023. Pour plus d’informations ou pour voter, visitez

yassprize.org/vote.

Junkin’ Market Days Pop-Up prévu les 3 et 4 novembre

Un marché éphémère Junkin’ Market Days aura lieu de 16 h à 19 h le vendredi 3 novembre et de 9 h à 16 h le samedi 4 novembre dans le bâtiment Butler du parc des expositions de la vallée de la rivière Rouge.

Junkin’ Market Days® est un marché organisé pour les petites entreprises appartenant à des femmes. Les marchés présentent des produits uniques tels que des vêtements de boutique, des bijoux, des décorations pour la maison, des meubles, des bougies, des produits gastronomiques et bien plus encore.

Apprenez-en davantage et trouvez un rouleau vidéo B pour votre utilisation sur

JunkinMarketDays.com

.