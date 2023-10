Business Beat : Wayne Bank annonce une promotion à Cooperstown | Actualité économique

Jim Donnelly, président et directeur général de Wayne Bank, a récemment annoncé la promotion de Nicole Southard au poste de directrice régionale du centre de l’État de New York.

Selon un communiqué de presse, Southard continuera de gérer le bureau communautaire de Cooperstown et supervisera désormais le bureau communautaire de la Bank of Cooperstown Oneonta, ainsi que les bureaux communautaires de la Bank of the Finger Lakes à Genève et Penn Yan.

Southard a rejoint la banque en 2011 en tant que caissière à temps partiel et a occupé plusieurs postes au cours de son mandat, le plus récemment en tant que responsable du bureau communautaire.

« Travaillant pour la banque depuis plus de 12 ans, Nicole connaît très bien les opérations quotidiennes de vente au détail du bureau communautaire et mérite amplement cette promotion », a déclaré Donnelly dans le communiqué. « Son expertise et son engagement envers nos clients et la communauté locale ont joué un rôle un rôle clé dans la croissance du marché de Cooperstown. Le nouveau poste de Nicole lui permettra de travailler plus étroitement non seulement avec le personnel des marchés de Cooperstown, Oneonta et Finger Lakes, mais désormais aussi avec les clients.

Southard est titulaire d’un diplôme d’associé de SUNY Cobleskill. Elle vit à Richfield Springs.

Salon de l’emploi prévu

Un salon de l’emploi virtuel gratuit aura lieu de 11 h à 13 h le mardi 24 octobre pour toutes les entreprises et demandeurs d’emploi des comtés suivants : Herkimer, Madison, Oneida, Onondaga, Chenango, Delaware et Otsego. Selon un communiqué de presse, du personnel des programmes locaux de subventions de formation sera disponible pour parler aux demandeurs d’emploi.

L’événement en ligne est parrainé par le projet de subvention régional pour le développement et la préparation à l’apprentissage (RADAR) du Conseil de développement de la main-d’œuvre des comtés de Herkimer, Madison et Oneida (WDB/HMO).

Un récent salon de l’emploi virtuel a attiré 144 demandeurs d’emploi pour découvrir 2 000 opportunités d’emploi dans 42 entreprises et organisations, selon le directeur de projet Sommer Edwards. Les personnes intéressées par plus d’informations peuvent contacter Edwards à [email protected].

Pour vous inscrire au salon de l’emploi, visitez https://pvapi.premiervirtual.com/s/xXv448. Les entreprises doivent sélectionner : « Organisation ». Les demandeurs d’emploi doivent sélectionner « Participant ».

Pour en savoir plus sur l’événement, visitez www.working-solutions.org/news/free-virtual-job-fair-october-24-2023

Chobani célèbre la Journée mondiale de l’alimentation

Pour marquer la Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, Chobani lancera une initiative d’une semaine, « Mangeons la semaine », au cours de laquelle les employés et les membres de la communauté des villes natales de Chobani, y compris South Edmeston, se porteront volontaires pour assembler et distribuer des repas nutritifs aux enfants et aux familles. dans le besoin.

Selon un communiqué de presse, de la nourriture sera distribuée dans toute la communauté locale pour aider ceux qui en ont besoin, notamment l’école centrale d’Edmeston, l’école centrale de Sherburne-Earlville, les écoles de Norwich City, le garde-manger communautaire, le garde-manger Roots and Wings, Helping Hands Food Distribution, Oneonta Crossroads, St. Bart’s Soup Kitchen, Oneonta ARC, Office of Aging & Our Daily Bread Food Kitchen.

SUNY Delhi accueillera un forum sur le développement économique

SUNY Delhi accueillera un forum public ouvert du Conseil de développement économique régional de niveau sud pour solliciter les commentaires et les priorités de la communauté. L’événement aura lieu à 17h30 le jeudi 19 octobre au Théâtre Okun de SUNY Delhi. Le programme se concentrera sur le thème du défi régional de Southern Tier, à savoir l’attraction et la rétention des talents, selon un communiqué de presse.

« Le Conseil de développement économique régional ouvre la voie à des ressources importantes pour les entreprises et les organisations de notre communauté », a déclaré Mary Bonderoff, présidente par intérim de SUNY Delhi. « Alors que le plan stratégique de la région est mis à jour pour la première fois depuis 2011, nous nous sommes portés volontaires d’organiser cette séance de planification à SUNY Delhi pour impliquer nos partenaires et voisins dans le développement de l’avenir économique de la région sud.

Le Conseil de développement économique régional de niveau Sud est l’un des dix conseils régionaux de l’État de New York. Dans le cadre du défi de planification stratégique, les dix conseils se disputeront un financement supplémentaire de 10 millions de dollars pour leur région.

Depuis sa création, l’Initiative des conseils de développement économique régional a alloué plus de 7,8 milliards de dollars à plus de 9 600 projets. Les REDC ont également joué un rôle dans la sélection des près de 70 communautés du Downtown Revitalization Initiative et des 24 communautés New York Forward qui recevront 800 millions de dollars pour des projets de transformation visant à revitaliser leurs centres-villes, indique le communiqué.

Un lien Zoom pour l’événement du 19 octobre ainsi qu’un sondage communautaire en ligne sont disponibles sur www.regionalcouncils.ny.gov/southern-tier