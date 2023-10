Business Beat : SFCU et Edge Federal Credit Union fusionnent | Nouvelles

SFCU et Edge Federal Credit Union fusionnent

Sidney Federal Credit Union a annoncé dans un communiqué de presse sa fusion avec Edge Federal Credit Union. La fusion porte le nombre de membres de la SFCU à plus de 70 000 et crée un réseau de 11 succursales qui s’étend à travers le centre de New York, indique le communiqué.

SFCU dispose désormais d’actifs de plus de 920 millions de dollars suite à la fusion. De plus, la SFCU reprendra les opérations de deux succursales scolaires situées respectivement dans les lycées de Baldwinsville et de Liverpool. Les membres remarqueront de nouveaux produits et services, des offres bancaires en ligne améliorées, de meilleurs taux avec des frais inférieurs et bien plus encore, selon le communiqué.

L’adhésion à la SFCU est ouverte à toute personne qui vit, travaille, vénère ou fréquente l’école dans les comtés de Chenango, Cortland, Delaware, Essex, Fulton, Hamilton, Madison, Montgomery, Onondaga, Otsego et Schoharie et certaines parties des comtés de Broome, Oneida et Herkimer. Pour plus d’informations, visitez www.sfcuonline.org.

Price Chopper et WTEN-TV lèvent des fonds pour les secours en cas de catastrophe

Price Chopper/Market 32 ​​et NEWS10/WTEN-TV ont annoncé la conclusion de leur initiative d’un mois visant à aider les efforts de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge américaine, en collectant 140 026 $ grâce aux contributions des clients et des coéquipiers de Price Chopper/Market 32 ​​ainsi qu’aux dons du société et son président émérite, Neil Golub.

« Price Chopper/Market 32 ​​est heureux de travailler avec NEWS10/WTEN-TV pour sensibiliser davantage au bilan dévastateur que les catastrophes naturelles peuvent imposer à une communauté et pour rallier ses coéquipiers et ses clients au soutien de la Croix-Rouge américaine, car elle apporte un confort et un confort vitaux. aide aux personnes les plus touchées », a déclaré Blaine Bringhurst, président de Price Chopper/Market 32. « Nous sommes fiers de nous joindre à tous ceux qui se mobilisent pour soutenir les voisins et amis dans le besoin.

Selon le communiqué de presse, la Croix-Rouge américaine prévient et atténue les souffrances humaines face aux situations d’urgence en mobilisant la force des bénévoles et la générosité des donateurs. Des ouragans aux incendies en passant par les inondations, la Croix-Rouge américaine répond à près de 64 000 catastrophes chaque année et 95 % de ses secouristes sont des bénévoles.

Buffalo Wild Wings va récolter des fonds pour la campagne pour les enfants

Selon un communiqué de presse, Buffalo Wild Wings collectera plus d’un million de dollars pour remplir sa mission consistant à « aider à bâtir des communautés où tous les enfants peuvent s’épanouir, concourir et appartenir à une équipe ». Les dons bénéficieront à la Buffalo Wild Wings Foundation et serviront à soutenir des centaines d’organisations à travers le pays. À Oneonta, Buffalo Wild Wings est fier de s’associer au Oneonta Boys Club Inc.

En guise de remerciement, tout invité qui fait un don de 5 $ à la campagne à la caisse recevra un coupon pour 6 ailes désossées gratuites à échanger lors de sa prochaine visite, indique le communiqué.

« La campagne Faites équipe pour les enfants est un moment où nos restaurants et nos invités se réunissent pour soutenir les enfants de leur communauté et de partout au pays. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations locales qui ont un si grand impact, comme Oneonta Boys Club Inc et d’autres organisations à but non lucratif pour les jeunes », a déclaré Stuart Brown, directeur exécutif de la Fondation Inspire Brands.

Les invités peuvent visiter n’importe quel Buffalo Wild Wings du 1er au 31 octobre et faire un don de 5 $ pour faire une différence pour les enfants de leur communauté. Les dons peuvent également être effectués en ligne sur fondation.buffalowildwings.com.