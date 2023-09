Business Beat : Ouverture possible en décembre du Fish Camp de Tia Juanita | Locale

Un coupable bien connu a retardé l’ouverture du camp de pêche de Tia Juanita à Longview : la chaîne d’approvisionnement.

Ricky Martinez, fondateur de la célèbre chaîne de restaurants texane « Mexicajun », a déclaré plus tôt cette année qu’il pensait que le restaurant Longview ouvrirait en septembre ou octobre dans l’ancien bâtiment de Johnny Cace au 1501 E. Marshall Ave. une ouverture en décembre.

« Il est très, très difficile d’obtenir l’aide de la chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré à propos des rénovations du bâtiment emblématique du restaurant.

En particulier, Martinez a déclaré qu’il était difficile d’obtenir les pièces nécessaires pour le système de climatisation et les panneaux électriques.

« Cela nous a mis loin derrière », a-t-il déclaré, ajoutant que ces problèmes feront de ce restaurant celui que son entreprise aura mis le plus de temps et coûtera le plus cher à terminer.

Le menu de Tia Juanita comprend un bar à huîtres complet avec des huîtres grillées, des enchiladas épicées aux crevettes et au boudin épicé, des fajitas, du gumbo aux fruits de mer et du gumbo au poulet et aux saucisses, des tacos au poisson et aux crevettes Baja Bourbon et d’autres plats.

« Pleasure Island », comme on l’appelle dans tous les restaurants, propose une variété de « cocktails glacés de luxe ». Le nom vient d’un ancien parc d’attractions de Beaumont, où la chaîne de restaurants a fait ses débuts. Il proposera également de la musique live quatre soirs par semaine.

A l’intérieur du bâtiment, le bar a été construit et la scène est en construction. Martinez a déclaré que les stands avaient également été récupérés.

Nouveau centre de rééducation

Le centre médical régional de Longview a célébré ce mois-ci l’ouverture de son nouveau centre de réadaptation pour patients hospitalisés.

L’établissement de 10 lits se trouve au premier étage de l’hôpital principal et comprend des chambres et des salles de bains privées, une salle de sport et un accès 24h/24 et 7j/7 aux soins infirmiers et médicaux, a rapporté l’hôpital.

L’établissement est conçu pour aider les patients qui ont besoin d’une « thérapie intensive en milieu hospitalier » à se rétablir après une « hospitalisation aiguë » – au moins trois heures de thérapie quotidienne pendant au moins cinq jours par semaine.

« Le nouveau centre de réadaptation pour patients hospitalisés servira des patients présentant une variété de diagnostics allant de la guérison post-chirurgicale aux maladies chroniques qui pourront bénéficier de notre programme complet de réadaptation », a déclaré l’hôpital à propos du nouveau centre.

Cela inclut les patients qui se remettent d’une amputation, d’un traumatisme crânien, de problèmes cardiaques et pulmonaires, de Guillain-Barré, de fractures de la hanche, d’arthroplasties, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de traumatismes multiples, de polyneuropathie, de lésions de la moelle épinière et d’accident vasculaire cérébral. Les patients présentant une diminution du fonctionnement physique entraînant une « diminution de leur sécurité et de leur capacité à effectuer leurs tâches quotidiennes » pourraient également être pris en compte pour l’admission.

Partenariat comestible

Lorsque James Botwright, le chef exécutif du Hilton Garden Inn de Longview, est parti à la recherche de produits locaux à présenter dans la boutique d’articles divers de l’hôtel, il a trouvé Debbie Fontaine et Edible Art Specialty Cakes and Cookies.

Botwright a rejoint l’hôtel plus tôt cette année et est également responsable de la restauration et des boissons. Il n’est pas originaire d’ici, mais il a déjà vécu ici lorsqu’il travaillait dans ce qui est aujourd’hui Christus Good Shepherd.

« Il est très difficile de trouver des produits locaux », a-t-il déclaré à propos de ses efforts pour remplir la mission de Hilton consistant à soutenir la communauté en travaillant avec des entreprises locales pour présenter leurs produits. La chaîne hôtelière « réinvestit » dans les communautés locales qui la soutiennent.

« Je me suis arrêté pour faire le plein d’essence chez Big Papa’s », a déclaré Botwright. « J’ai vu les cookies (de Edible Art) et d’autres choses là-bas. »

Désormais, Debbie Fontaine, fondatrice d’Edible Art, propose ses biscuits décorés et son mélange de collations enrobées de caramel sucré et salé dans la boutique d’articles divers.

« Ces biscuits sont excellents et le sucré-salé est phénoménal. C’est mon préféré », a déclaré Botwright.

Mais le partenariat s’est développé à partir de là. Bien que Botwright soit pâtissier de métier, l’hôtel ne dispose pas de cuisine pâtissière. Le Hilton Garden Inn propose cependant des espaces de banquet pouvant accueillir des événements petits et grands pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes, y compris les mariages.

L’hôtel travaille désormais en coopération avec Edible Art pour consulter les personnes qui louent l’hôtel pour des banquets, des mariages et d’autres événements dans le cadre du menu de restauration et de la cuisine à service complet de l’hôtel.

Fontaine a déclaré qu’Edible Art avait également conçu un cookie spécial pour les paniers VIP de l’hôtel. Le Hilton Garden Inn propose également un service de petit-déjeuner et de dîner, ainsi qu’un bar et un salon ouvert aux clients et au grand public.