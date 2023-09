Business Beat : le café en plein air de Longview est toujours en chantier | Battement d’affaires

Aucun calendrier de construction n’a été fixé pour un café en plein air et un complexe sportif sur la promenade Bill Owens, mais la planification du projet se poursuit.

Le promoteur Kenneth Shore, propriétaire de ShoreCarter Resources, a déclaré qu’il recevait des offres pour la construction du projet au 1022 Bill Owens Parkway. La complexité du projet signifie qu’aucun calendrier de démarrage des travaux n’a été fixé, a-t-il déclaré.

Le développement est prévu sur 11,5 acres et comprendrait des terrains de football et des terrains de pickleball.

Modifications du parcours de golf

Le Tempest Golf Club est un endroit bien différent de ce qu’il était il y a cinq ans, et d’autres travaux sont prévus sur le terrain de golf près de Gladewater.

« Nous sommes en constante évolution », a déclaré Melanie Till, directrice immobilière de l’entreprise et fille du propriétaire Joe Bruno.

Il a initialement acheté le cours vers 2008. Les rénovations ont commencé en 2016 et ont été achevées en deux ans environ. Ils comprenaient une rénovation d’un million de dollars au club house qui a ajouté des fenêtres offrant une vue à plus de 180 degrés et l’a transformé en un « véritable lieu de mariage », a-t-elle déclaré.

Chaque trou du parcours de golf a été refait et cinq nouveaux trous ont été ajoutés. Le parcours a été nommé cette année l’un des meilleurs parcours de golf du Texas par Texas Monthly.

Till a déclaré que Tempest se prépare maintenant à lancer son nouveau développement résidentiel, qui comptera 55 lots de moins d’un demi-acre chacun avec bordure, gouttières et égouts, au prix d’environ 55 000 $. D’autres projets futurs prévoient un « mini complexe » avec une piscine, un club-house, du pickleball et du tennis.

Cette semaine, l’entreprise située près de Gladewater a célébré ses succès et a présenté un menu élargi et mis à jour à son Neptune’s Grille + Bar, ouvert aux membres et au grand public. Les changements « élèvent » le menu et proposent davantage de plats « faits maison », a déclaré la chef Carla C. Brown.

« Nous avons certains éléments que nous mettons à jour, d’autres qui reviennent avec des changements », a-t-elle déclaré.

Le burger maison s’accompagne désormais d’un choix de sauces maison, dont une avec une crème au chipotle. Les hamburgers sont également accompagnés des rondelles d’oignons frits emblématiques de Brown, préparées avec sa propre pâte spéciale, des jalapenos frits, du bacon et du fromage. Un wrap au poulet Buffalo et un sandwich au poulet croustillant sont de nouveaux ajouts.

Le menu du petit-déjeuner comprend désormais des sliders pour le petit-déjeuner, avec du beurre de miel chaud arrosé de poulet frit dans des biscuits. Le nouveau pain doré farci se compose d’un cacao aux noisettes tartiné entre deux tranches de pain au levain, battu à la main dans une dorure aux œufs façon crème anglaise, saupoudré de sucre glace et servi avec des fraises.

Le menu des pains plats a également vu deux ajouts : du pain plat hawaïen garni de sauce marinara, de fromage, d’ananas et de bacon canadien ; et poulet ranch Buffalo garni de sauce Buffalo, de poulet, de fromage, d’oignon rouge et de vinaigrette ranch maison.

Neptune Grille + Bar est ouvert de 9h à 19h le lundi et mercredi, de 9h à 21h le jeudi, de 8h à 21h le vendredi et de 8h à 19h samedi et dimanche.

Entreprise de Barndominium

Integrity Barndominiums a ouvert un bureau de vente au Centre de Judson North, en face de la Judson Middle School.

Lee Hopkins, propriétaire de LMH Construction, construit des granges depuis plus de 20 ans, a déclaré Micah Morgan, qui travaille dans les ventes dans le nouveau bureau situé au 154 Beechwood Drive, suite 101, près de Judson Road. Hopkins a lancé Integrity Barndominiums, pour mettre « davantage l’accent » sur cet aspect de son entreprise, a déclaré Morgan.

« Nous avons des plans d’étage », mais l’entreprise est également heureuse de construire tout ce que les clients demandent et de leur permettre de « relier » leurs idées à une maison.

Le bureau des ventes est ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi et les clients sans rendez-vous sont les bienvenus.

Pour plus d’informations, visitez Integrity Barnodiums sur Facebook à tinyurl.com/rmvnnzw6 .