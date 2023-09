Business Beat : la société d’investissement Cobleskill a un nouveau PDG | Actualité économique

La société d’investissement a un nouveau PDG

Fenimore Asset Management, gestionnaire des fonds communs de placement nationaux FAM Funds, a promu Anne Putnam au poste de directrice générale, à compter du 1er octobre. Cette promotion intervient alors que la société fondée par son père, Tom Putnam, en 1974, approche de sa 50e année de service. selon un communiqué de presse.

Putnam a rejoint Fenimore en 2006 et occupe le poste de vice-président senior depuis 2017.

« En tant que fondateur et président exécutif de Fenimore, je suis enthousiasmé par tout ce qu’Anne apporte à son nouveau rôle pour nos investisseurs, nos associés et notre communauté », a déclaré Tom Putnam. « Elle est une leader confirmée, dotée d’une profonde compréhension et d’un engagement envers notre philosophie d’investissement, ainsi que des connaissances, de l’expérience et de la volonté nécessaires pour aider à guider notre société vers de nouveaux niveaux de satisfaction et de croissance des investisseurs.

Fenimore Asset Management est un gestionnaire d’investissement indépendant avec plus de 4,27 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin via ses bureaux d’Albany et de Cobleskill, indique le communiqué. UN

« Fenimore est une usine d’investissement, comme mon grand-père l’a construite avec son entreprise, basée sur les relations avec nos investisseurs, nos institutions financières et nos sociétés en portefeuille », a déclaré Anne Putnam. En raison de nos valeurs, nous restons déterminés à investir dans notre communauté et à redonner ; c’est une leçon d’humilité que de marcher sur les traces de mes ancêtres.

« Mon objectif en tant que PDG est de maintenir notre présence régionale en tant que partenariat détenu par la famille et les associés, d’étendre notre présence dans la région de la capitale et de continuer à offrir nos stratégies d’investissement à l’échelle nationale par divers canaux. La même culture – dans la gestion basée sur les valeurs ainsi que la philosophie et le processus d’investissement de ces cinquante dernières années – nous guidera vers l’avenir », a-t-elle déclaré.

AAA organisera un événement gratuit à Oneonta

AAA Northeast organisera une clinique d’entretien automobile gratuite de 10 h à 13 h le vendredi 6 octobre à son emplacement d’Oneonta, au 762 State Route 28, Oneonta.

Les conducteurs sont invités à demander à des techniciens qualifiés de procéder à une inspection multipoint gratuite de leur voiture, y compris la pression des pneus, les liquides et le test de la batterie. Les techniciens organiseront également un événement CarFit, « qui aide tous les conducteurs, et en particulier les conducteurs matures, à trouver l’ajustement idéal entre leur personne et leur véhicule », selon un communiqué de presse. Des techniciens certifiés fourniront des conseils et des techniques pour aider les conducteurs à se sentir plus à l’aise, en sécurité et en contrôle lorsqu’ils conduisent.

L’événement est ouvert à tous. Pour prendre rendez-vous pour CarFit, appelez le 607-441-5022 ext. 8658.

Le leader du Delaware rejoint l’institut

La Commission régionale des Appalaches a nommé Ray Pucci, président de la Chambre de commerce du comté de Delaware, pour participer à la promotion 2023-2024 de l’Appalachian Leadership Institute, une opportunité gratuite de formation en leadership et en développement économique pour les personnes vivant et/ou travaillant actuellement dans l’un des régions de l’ARC. 13 États des Appalaches, selon un communiqué de presse.

Le programme de neuf mois « est ancré par six séminaires de plusieurs jours dans la région des Appalaches, axés sur chacune des priorités d’investissement stratégique de l’ARC, qui visent à renforcer la croissance économique et communautaire dans les Appalaches », indique le communiqué. Le cours se déroulera d’octobre 2023 à juillet 2024.

« Faire grandir et soutenir la prochaine génération de leaders des Appalaches fait partie intégrante du succès futur de notre région », a déclaré Gayle Manchin, coprésidente fédérale de l’ARC. « J’adresse mes plus sincères félicitations à la nouvelle série de boursiers de l’Appalachian Leadership Institute, ainsi que mon appréciation pour tout le travail et la passion qu’ils consacrent à aider leurs communautés à prospérer et à être compétitives.

Les boursiers de l’Appalachian Leadership Institute ont été sélectionnés via un processus de candidature compétitif pour refléter le large éventail de défis, d’opportunités et de stratégies de développement économique de la région des Appalaches, selon le communiqué.

À la fin du programme, Pucci fera automatiquement partie du réseau des anciens de l’Appalachian Leadership Institute, un groupe de travail d’experts entre pairs « contribuant à promouvoir des solutions collaboratives qui bâtiront un avenir plus fort pour les Appalaches », indique le communiqué.