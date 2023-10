Lavages de voitures gratuits

dans l’assistance Oneonta

banques alimentaires

Hoffman Car Wash collectera des produits alimentaires non périssables pour soutenir les garde-manger locaux.

Selon un communiqué de presse, Hoffman offrira un lavage de voiture « Ultimate » gratuit avec un don de nourriture les samedi 21 et dimanche 22 octobre.

« Hoffman Car Wash s’est associé à 19 garde-manger différents pour fournir une aide indispensable aux familles et aux personnes dans le besoin, indique le communiqué. Chaque site Hoffman fera don des articles collectés à un garde-manger de son quartier.

Les suggestions d’aliments non périssables à donner comprennent de la viande ou du poisson en conserve, des plats principaux en conserve (ragoût, raviolis, etc.), des fruits en conserve dans du jus, de la sauce à spaghetti en conserve, de la soupe en conserve, des céréales chaudes ou froides, du jus 100 % en conserve et des arachides. beurre et gelée.

Pour participer, il suffit de faire don d’un seul aliment non périssable dans n’importe quel emplacement extérieur ou à service complet. Localement, un lave-auto Hoffman se trouve au 716 State Route 28 à Oneonta.

« La collecte de nourriture Hoffman Car Wash a un impact significatif sur la communauté en luttant contre l’insécurité alimentaire et en favorisant le bien-être général », indique le communiqué. « Cet événement contribue à favoriser un sentiment de solidarité et de compassion au sein de la communauté, en encourageant les gens à se rassembler et à soutenir ceux qui en ont besoin. L’objectif est de réduire la faim et de contribuer à une communauté plus saine et plus résiliente où chacun peut s’épanouir.

Preferred Mutual soutient le YMCA de Norwich

Preferred Mutual Insurance Company a récemment fait un don de 5 000 $ au Norwich Family YMCA pour son programme de camp de jour d’été et le tournoi de basket-ball Gus Macker, selon un communiqué de presse de la société.

Preferred Mutual « est un partenaire de longue date du Norwich Family YMCA et est heureux de continuer à soutenir ses programmes, en particulier le camp de jour d’été et le tournoi de basket-ball Gus Macker », indique le communiqué. « Ensemble, Preferred Mutual et Norwich Family Y ont un engagement commun à soutenir les jeunes et à les encourager à poursuivre leurs intérêts et leurs rêves, à promouvoir un mode de vie sain pour tous et à fournir une aide à l’ensemble de la communauté, guidée par la responsabilité sociale et un engagement global. améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent et travaillent dans la région.