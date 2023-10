Le Crossing Creeks Country Club de Longview prévoit d’ouvrir son club house avant la fin de l’année.

L’ancien Oak Forest Country Club a fermé ses portes en 2021 suite à un incendie au club house. Taylor Carter et son entreprise ont acheté le club – qui comprend le parcours de golf, une piscine, un practice, du pickleball et des courts de tennis – en 2022. Des rénovations sont en cours depuis lors, et certaines parties des améliorations du country club ont déjà été réalisées. je

Carter a déclaré que le club-house prévoit une ouverture en douceur le mois prochain, suivie de l’ouverture officielle fin novembre ou début décembre.

Les installations du club-house comprendront un restaurant – actuellement appelé le 19e trou – un salon et une boutique professionnelle.

« Nous sommes vraiment excités », a déclaré Carter.

Le restaurant sera dirigé par le chef local Chris Tomboni.

Lui et sa femme, Nan, exploitent depuis plus de huit ans Tomboni’s sur Judson Road. Ils ont fermé le restaurant plus tôt cet été et ont commencé à servir leurs pizzas au feu de bois depuis leur food truck.

Ils ont décidé de fermer complètement lorsque l’opportunité s’est présentée pour Chris Tomboni de devenir chef à Crossing Creeks. Faire fonctionner le food truck représentait beaucoup de travail sans le personnel dont ils disposaient dans le restaurant complet, a déclaré Nan Tomboni. Le 21 octobre est leur dernier jour.

« Ils vont nous manquer », a déclaré Nan Tomboni à propos de leurs clients. « Nos clients ont été géniaux. »

Boutique pour enfants

La boutique pour enfants Snuggle Puppy est ouverte pour une durée limitée au centre-ville de Longview, au 813 E. Methvin St, dans un quartier connu sous le nom de The Junction.

Courtney et Shane Goswick ont ​​récemment rénové un ancien hôtel en face du magasin pour en faire un Airbnb. Ils y possèdent également d’autres bâtiments et ont ouvert le magasin temporaire dans le seul but de liquider une boutique pour enfants qu’ils ont achetée à une femme qui fermait son entreprise. Les prix diminuent chaque semaine et sont actuellement réduits de 40 % sur ce qui est indiqué sur l’étiquette.

« Il s’agit d’un magasin de liquidation éphémère et temporaire », a déclaré Courtney Goswick.

L’objectif est d’être entièrement liquidé d’ici le 31 décembre. Quoi qu’il en soit, le magasin ne sera pas ouvert après cette date.

Snuggle Puppy doit son nom à un livre pour enfants qu’elle a lu à ses enfants quand ils étaient petits.

Le magasin propose des vêtements pour garçons et filles dans des tailles prématurées à 6/7, des vêtements smockés et des marques telles que Kicee Pants, Mustard Pie, Giggle Moon, Magnolia Baby, Kissy Kissy et Mudpie. Goswick a déclaré que le magasin propose également des cadeaux pour nouveau-nés, un large assortiment de livres pour enfants, des vêtements saisonniers et des bas de Noël.

Le magasin est ouvert de 10h à 17h les jeudi, vendredi et samedi.