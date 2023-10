Bus zéro émission et service étendu financés par le péage

La ville de New York est à quelques mois de l’introduction du premier programme de péage par zone aux États-Unis.

Le projet, qui débutera au printemps 2024, augmentera les péages payés par les conducteurs pour entrer dans les points de Manhattan au sud de la 60e rue.

Le prix définitif du péage n’est pas encore déterminé. Les personnes proches du processus estiment que l’entrée ou la sortie du quartier central des affaires en voiture personnelle pourrait coûter entre 9 et 23 dollars. Selon la loi, les véhicules de tourisme sont taxés une fois par jour. Les véhicules commerciaux et de covoiturage seront facturés par trajet.

« Les stratégies dont nous parlons ne sont pas anti-automobile », a déclaré Janette Sadik-Khan, ancienne commissaire du ministère des Transports de la ville de New York. « Si vous n’avez pas d’autre choix que de conduire, ce n’est pas un bon résultat. »

Le péage pourrait générer jusqu’à 15 milliards de dollars d’investissement dans le système MTA vieillissant. Une grande partie de l’argent sera versée au programme d’investissement 2020-24 du MTA. Par exemple, une partie des recettes financera quatre nouvelles stations Metro-North pour les communautés du Bronx.

« L’expansion a tendance à être la chose sexy et amusante que nous avons faite. Mais le genre de choses que nos clients ne voient pas, ce sont les mises à niveau de puissance, les mises à niveau de voies et les mises à niveau de signaux », a déclaré Richard Davey, président de la société de transport en commun de la ville de New York. Autorité.

La MTA accélère également les investissements dans la technologie des bus propres. L’agence prévoit de commencer à expérimenter la technologie des bus à pile à hydrogène en 2025.

« Le fabricant utilisé par la technologie de l’hydrogène est à zéro émission. C’est une technologie naissante », a déclaré Davey à CNBC.

Les planificateurs régionaux s’attendent à voir des avantages environnementaux avec le nouveau péage en place. Par exemple, les émissions de particules provenant du trafic avec des arrêts et des départs peuvent alimenter des maladies telles que l’asthme.

L’étude du MTA sur le péage cite les expériences d’autres villes du monde, notamment Milan, Londres, Singapour et Stockholm. « A Londres, la pollution par les particules a été réduite de près de 20% », a déclaré Julie Tighe, présidente de la New York League of Conservation Voters. « Il y a une réduction de 15 % des particules à Stockholm, ce qui a entraîné une réduction de 50 % de l’asthme. »

« A Stockholm, c’était très impopulaire », a déclaré Mollie Cohen D’Agostino, chercheuse à l’Université de Californie, campus Davis. « Il a obtenu de justesse suffisamment de soutien pour passer le vote de la première période d’essai. Ensuite, il a obtenu beaucoup plus de soutien lors du deuxième vote… les gens l’ont vraiment apprécié. »

Regarder le vidéo ci-dessus pour voir comment la ville de New York dépense l’argent récolté grâce à son nouveau péage massif.