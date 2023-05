BuryTheHatchet Cristyl Kimbrough parle de son spectacle de cour comique

Il y a un nouvel épisode d’une émission de cour comique diffusée ce soir et il présente un visage familier.

Personnalité de la télévision / propriétaire d’un cabinet d’avocats spécialisé dans l’immobilier de luxe Cristyl Kimbrough est revenu à la télévision dans une nouvelle capacité.

Après avoir eu un affrontement public avec son amie sur Mesdames qui listent : Atlanta, elle a appris de précieuses leçons sur les hauts et les bas de l’amitié car elle devait décider de mettre fin aux choses ou d’aller de l’avant et d’enterrer la hache de guerre.

Maintenant, elle applique ses compétences sur Peachtree TV Enterrer la hache de guerre. La nouvelle émission judiciaire présente Cristyl en tant que juge aidant les autres à prendre des décisions tout aussi difficiles. Elle n’est pas seule cependant, elle est rejointe par les comédiens Kelly Kellz, Henry Coleman et Angel Starks qui font office de jury.

Ci-dessous, Cristyl explique à BOSSIP à quoi s’attendre de l’émission qui présente des parties belligérantes à la recherche de solutions originales.

Parles nous de Enterrer la hache de guerre et votre rôle en tant que juge du programme.

Permettez-moi de commencer en disant que Enterrer la hache de guerre C’était tellement amusant de filmer et l’équipe qui a décidé de participer à la série est tout simplement géniale. Alors criez à eux. Il s’agit d’une émission de concept de juge, il y a le juge, qui est votre serviteur et je suis médiateur des différends entre deux plaideurs. Les plaideurs peuvent être des amis, des membres de la famille, des ex-maris et des épouses. Il existe une grande variété de personnes qui ont besoin d’une médiation. Et le plus amusant dans cette émission, c’est que je suis accompagné de trois membres du jury et ils sont tous hilarants, comme dans la vraie vie. Ils offrent ce soulagement comique et j’offre mes conseils et ma médiation et nous voyons des gens enterrer la hache de guerre ou la laisser partir.

Parlons donc de certaines des situations que nous allons jouer dans cette émission. J’ai déjà vu un clip et il y avait quelqu’un dans un chandail de tricheur, dont je n’ai jamais entendu parler…

Alors, sans rien gâcher, parlez-nous de certaines des choses que nous verrons cette saison sur Enterrer la hache de guerre. S’agit-il toujours de quelqu’un qui triche ou s’agit-il plutôt d’amitiés ?

C’est littéralement un peu de tout. Donc, nous avons eu quelques plaideurs là-bas qui étaient ex-mari et femme et l’ex-mari avait quatre enfants sur sa femme, mais la femme a été accusée d’être un proxénète et donc le mari n’était pas vraiment pleinement satisfait avec leurs arrangements, alors il a décidé d’avoir quatre enfants et maintenant elle est bouleversée. Et nous avons d’autres plaideurs où un ami a emprunté sans permission la voiture d’un autre ami, mais a ensuite un accident et la voiture est toujours détruite, disons simplement cela.

Et puis nous avons une autre situation où c’est une petite amie, un petit ami, et ils décident de devenir un groupe et donc ils essaient juste de naviguer dans les nuances d’être un groupe au lieu d’un couple. C’est donc vraiment une grande variété et une gamme de scénarios de la vie réelle et cela vous fait simplement regarder votre vie et vous dire, peut-être que je suis un peu plus vanillé que je ne le pensais. Alors oui, c’est amusant. Je vais dire ça.