Bury The Hatchet: comment le football est revenu à Gigg Lane quatre ans après la faillite de Bury

Chaque nouvelle saison de football apporte un nouvel espoir aux fans de tout le pays. Mais peut-être que nulle part un groupe de supporters ne sera plus enthousiasmé par un retour à l’action que celui de Bury. « Le premier match va être vraiment très, très spécial », a déclaré Tom Pickup, fan des Shakers. FFT avant la nouvelle campagne. « J’ai hâte d’être de retour sur les terrasses avec tout le monde, pour encourager à nouveau l’équipe. »

La raison de l’enthousiasme des fans de Bury ? La saison 2023-24 marque le retour du club dans la pyramide du football, quatre ans après avoir été expulsé par l’EFL pour mauvaise gestion financière. Et si ce n’était pas assez excitant, les deux fois vainqueurs de la FA Cup rentrent également chez eux à Gigg Lane, qui est en sommeil depuis la punition déchirante de 2019.

« Être de retour à Gigg Lane est la cerise sur le gâteau pour tous ceux qui sont associés au club », a déclaré Andy Welsh, qui dirigera l’équipe dans sa nouvelle ère en tant que manager. FFT. « Réunir tous les supporters, après une période aussi agitée, sera spécial. »

Fractious est un euphémisme. Depuis que Bury a été détruit sous la propriété désastreuse de l’ancien président Steve Dale, il y a eu deux factions distinctes. Ceux qui ont créé le club phoenix Bury AFC, représentant la ville hors championnat au cours des trois dernières saisons, et ceux qui se considéraient comme fidèles à un club qui, depuis 2019, n’existe qu’en tant qu’entité commerciale, sans matchs, joueurs ou staff.

« Cela a été si difficile de voir une base de fans, une qui avait déjà traversé tant de chagrin d’amour alors que le club leur avait été enlevé en premier lieu, réduit à des querelles et des tirs embusqués », explique Pickup, qui a toujours soutenu la résurrection de l’ancien club plutôt que de recommencer. «Il y a encore beaucoup de mal porté par les fans des deux côtés. Les choses ne vont pas s’arranger du jour au lendemain mais, avec un peu de chance, maintenant que nous sommes réunis, nous verrons lentement des gens se rassembler pour le bien du club.

À juste titre, il a fallu que les deux groupes se réunissent pour ressusciter le Bury FC avant 2023-24. Les fidèles de l’ancien club, dirigés par le groupe de fans Est.1885, ont acquis Gigg Lane, le nom commercial, les souvenirs et l’histoire de Bury en février 2022 mais, pour citer à tort Boromir du Seigneur des Anneaux, on ne revient pas simplement dans la pyramide. Une candidature pour entrer dans la Northern Premier League a été rapidement rejetée.

« L’EFL a certaines règles pour les clubs qui ont été expulsés en raison d’une mauvaise gestion financière », explique Pickup. « Vous n’êtes pas autorisé à faire venir de nouveaux propriétaires et à commencer à jouer tout de suite. Cela ne serait pas considéré comme une punition suffisante selon les pouvoirs en place. On nous a dit que nous pourrions même devoir attendre jusqu’à cinq ans avant de pouvoir nous rejoindre à un certain niveau. C’était frustrant. Les revers ont conduit à des pourparlers intensifiés sur une fusion avec le prospère Bury AFC, qui avait l’infrastructure en place pour accueillir des matchs – partage de terrain à Stainton Park, domicile du Radcliffe FC, depuis 2020-21 – ainsi qu’une place dans la neuvième division North West Counties Premier Division, terminant quatrième la saison dernière.

« Nous étions fiers de ce que nous avions accompli au cours des dernières années », raconte Welsh, qui a été nommé premier manager du Phoenix Club en 2020, propulsant plus de 750 candidats au poste convoité. Ils ont obtenu une promotion du 10e rang lors de leur deuxième saison. « Partir de zéro n’est jamais facile en tant que club de football, mais nous avons joué du bon football et aidé à rassembler des parties de la communauté.

(Crédit image : Getty)

« Nous avons donné aux gens de quoi se réjouir. Mais nous nous sentions maintenant prêts à franchir la prochaine étape pour redevenir un club uni. Espérons que nous allons démarrer à partir d’ici comme un seul club. C’est une énorme opportunité pour moi et pour tous ceux qui sont associés à ce club de football. Une première tentative d’unir leurs forces en octobre dernier n’a pas atteint la majorité des deux tiers requise, mais un deuxième tour en mai a vu la motion passer avec une approbation de 90 %.

La fusion signifiait que Bury réuni pourrait bénéficier d’un financement supplémentaire, avec 450 000 £ empochés par le conseil de Bury et plus de 300 000 £ provenant d’un fonds spécial de nivellement du gouvernement. Cela s’ajoute aux 700 000 £ déjà promis pour aider à transformer Gigg Lane en un centre communautaire, après que les conseillers ont reconnu l’angoisse qui hante la ville depuis la chute de Bury en 2019. Le stade vacant a été vandalisé et utilisé comme dépotoir dans les années qui ont suivi, mais il a maintenant été nettoyé par des bénévoles, avec des restaurations en cours pour redonner à la maison spirituelle des Shakers son ancienne gloire avant le début de la nouvelle campagne.

Il ne peut y avoir aucun hoquet. Les supporters unis ont voté en mai en faveur de faire de Gigg Lane le domicile officiel du nouveau Bury avant la saison à venir, ainsi que de changer le nom de l’entité fusionnée appartenant aux fans en Bury Football Club. Il était crucial pour Pickup et d’autres loyalistes que l’ancien nom soit conservé. « Nous nous appellerons à nouveau Bury FC », dit-il maintenant. « C’est plus qu’un nom. C’est notre identité. La fusion n’aurait jamais pu se faire sans cela. Moi et les autres n’y serions jamais allés.

(Crédit image : Getty)

Pour le manager gallois, superviser une nouvelle ère pour un club avec plus de 138 ans d’histoire est une perspective passionnante. « Il y a eu beaucoup de bruit de fond ces dernières années mais, maintenant que tout le monde est réuni, ça va être une ambiance incroyable lors des matches. Nous aurons de plus grandes foules, sur un vieux terrain classique, plus d’argent grâce aux fans et aux investisseurs et j’espère que nous pourrons l’utiliser et continuer.

Cela étant dit, Welsh est également conscient de la surveillance et des pressions supplémentaires qui accompagnent la gestion d’un club dont le nom a été vu pour la dernière fois sur les listes de rencontres de la Ligue 1, six divisions plus haut. « Nous serons l’équipe que tous les clubs voudront battre la saison prochaine », déclare l’ancien milieu de terrain de Sunderland. « Chaque match sera comme une finale de coupe. Nous voulons sortir de cette ligue. Nous voulons ramener Bury à sa place, plus haut dans la pyramide. Mais nous ne pourrons le faire que si tout le monde est uni et juste derrière nous dès le premier coup de sifflet en août. J’ai hâte d’y aller.

Pickup convient que la convivialité sera la clé, après que les choses se sont effondrées sous l’ancien propriétaire Dale. « Peu importe qu’il s’agisse de football hors championnat ou de haut niveau, nous devons nous unir et soutenir l’équipe », poursuit-il. « Demandez à n’importe quel fan de Bury, peu importe de quel côté de la fracture ils se sont retrouvés ces dernières années, avoir une équipe à chérir et à soutenir est la chose la plus importante. C’est une évasion pour les fans qui ne peuvent pas être remplacés. Maintenant, nous aurons enfin une chance de rester ensemble, de chanter des chansons, de soutenir Bury et de célébrer le travail acharné des fans pour ressusciter ce qui nous est cher. Les fans de tout le pays encourageront leurs équipes dès que le premier ballon sera botté. Mais, peut-être, aucun n’est aussi bruyant que celui de Bury.

