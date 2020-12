EVANSTON, Ill .: Veronica Burton a récolté 20 points et 10 passes décisives en carrière alors que la 16e Northwestern a remporté une victoire de 80-51 contre le Minnesota dans le premier match de la Big 10 Conference pour les deux équipes lundi soir.

Sydney Wood a ajouté 19 points pour les Wildcats (2-0), qui n’ont ouvert leur saison que jeudi. Lindsey Pulliam a marqué 13 points et Courtney Shaw 10 en tant que Northwestern, malgré 4 sur 16 à 3 points, a tiré 54% et réalisé 12 de 15 lancers francs.

Jasmine Powell a marqué 15 points avec sept passes pour les Gophers (1-3) et Kadiatou Sissoko a marqué 14 points avec neuf rebonds. Le Minnesota a tiré 32%, n’était que 4 sur 8 de la ligne et a commis 21 revirements qui ont été transformés en 26 points.

Burton a récolté six points et Pulliam cinq dans une première manche de 17-0 qui a placé Northwestern sur le top 19-3 au milieu du premier quart. Burton, qui avait 16 points en première mi-temps, en avait cinq dans une course de 10-0, ce qui lui a valu 19 points avec le score 43-28 à la pause.

Northwestern mène désormais la série 38-37.

