Burt Young, l’acteur de Rocky nominé aux Oscars, est mort à 83 ans

L’acteur vétéran Burt Young, plus connu et nominé aux Oscars pour son rôle de beau-frère et ami coupeur de viande du protagoniste de Sylvester Stallone dans le film Rocheux films est décédé à l’âge de 83 ans, a annoncé mercredi son manager.

La mort de Young le 8 octobre à Los Angeles, rapportée pour la première fois mercredi par le New York Times citant la fille de l’acteur, Anne Morea Steingieser, a été confirmée à Reuters par sa manager basée à Los Angeles, Lynda Bensky.

Né Gerald Tommaso DeLouise dans le quartier Queens de New York, l’artiste costaud a servi dans le Corps des Marines des États-Unis dans les années 1950 et a ensuite étudié à l’Actors Studio de Lee Strasberg. Il a ensuite construit une carrière en incarnant principalement des personnages durs et italo-américains à la télévision et au cinéma.

On se souvient surtout de lui pour son rôle dans le film original de 1976. Rocheux film, incarnant Paulie Pennino, le boucher alcoolique et ami du personnage principal de Stallone, Rocky Balboa, qui fabriquait des morceaux de viande dans le casier de stockage où Paulie travaillait une partie de sa routine d’entraînement régulière en tant qu’aspirant boxeur.

Le rôle de Paulie, qui était également le frère de l’amoureux douloureusement timide de Rocky et de sa future épouse, Adrian (elle épouse Balboa dans Rocheux II), a valu à Young une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle.

Dans Rocky, Young incarnait Paulie Pennino, le boucher alcoolique et ami du personnage principal de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Ci-dessus, Young en photo avec Stallone, à droite, en 2006. (Tim Shaffer/Reuters)

L’original Rocheuxune sensation cinématographique, a récolté un total de 10 nominations aux Oscars et a remporté trois prix, dont celui du meilleur film, pour son portrait d’un petit boxeur du club de Philadelphie qui obtient une chance improbable au titre mondial des poids lourds.

Young a repris le rôle de Paulie dans les six suites originales de Rocky.

Les autres crédits du film incluent quartier chinois, Le pape de Greenwich Village et Il était une fois en Amérique. Il a également fait de nombreuses apparitions à la télévision dans des séries telles que PURÉE, Les dossiers Rockford, Barette et La loi et l’ordre. Il est également apparu dans un épisode de Les Sopranosreprésentant le père de Bobby Baccalieri.

Plus tard, Young s’est fait un nom en tant que peintre, dont les œuvres ont été exposées dans des galeries du monde entier.