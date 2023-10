Burt Young, l’acteur de « Rocky », est décédé à 83 ans

Burt Young, l’acteur nominé aux Oscars et connu pour son rôle de Paulie dans « Rocky », est décédé, a confirmé Fox News Digital. Il avait 83 ans.

La cause de son décès n’était pas immédiatement connue. Selon le New York Times, Young est décédé le 8 octobre à Los Angeles.

« Burt était un acteur doté d’une immense portée émotionnelle », a déclaré sa manager Lynda Bensky dans un communiqué fourni à Fox News Digital. « Il pourrait te faire pleurer et il pourrait te faire mourir de peur. »

L’ACTRICE SUZANNE SOMERS MORT À 76 ANS

Bensky a ajouté : « Mais le véritable pathos que j’ai ressenti était le caractère poignant de son âme. C’est de là que cela vient. »

LE RÉGIME INTENSE DE SYLVESTER STALLONE POUR « ROCKY III » LUI A DONNÉ DES « EFFETS PHYSIQUES DÉBILITANTS »

Young avait plus de 160 crédits à son actif, mais était surtout connu pour avoir joué Paulie, le beau-frère de Sylvester Stallone, dans six des films « Rocky ».

Il a été nominé pour un Oscar pour son rôle dans le premier film et a été l’un des trois acteurs à reprendre des rôles tout au long de la franchise, dont Stallone et Tony Burton.

Young était également connu pour avoir travaillé aux côtés de Jack Nicholson dans « Chinatown » et avec Rodney Dangerfield dans « Back to School ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Il a travaillé avec son compatriote du Queens, à New York, le regretté James Caan, dans une poignée de films dans les années 70, dont « Cendrillon Liberty », « The Gambler », « The Killer Elite » et « Harry et Walter Go to New ». York. »

Ils se sont retrouvés en 1999 pour le film « Mickey Blue Eyes ».