Burt Young, la star du film « Rocky », est décédé à 83 ans

Burt Young, l’acteur nominé aux Oscars qui a joué Paulie, le meilleur ami grossier, marmonnant et grogneur, homme de coin et beau-frère de Sylvester Stallone dans le Rocheux franchise, est décédée.

Young est décédé le 8 octobre à Los Angeles, a déclaré mercredi sa fille, Anne Morea Steingieser, au New York Times. Aucune cause n’a été donnée. Il avait 83 ans.

Young a joué des rôles dans des films et des émissions de télévision acclamés, notamment quartier chinois, Il était une fois en Amérique et Les Sopranos.

Mais il a toujours été surtout connu pour avoir joué Paulie Pennino dans six Rocheux films. Young, petit, bedonnant et chauve, était le genre d’acteur qui semblait toujours jouer un homme d’âge moyen, quel que soit son âge.

Quand Paulie apparaît pour la première fois dans les années 1976 Rocheux, c’est un emballeur de viande en colère et grossier qui abuse de sa sœur Adrian (Talia Shire), avec qui il partage un petit appartement à Philadelphie. Il réprimande le timide et doux Adrian pour avoir refusé au début d’aller à un rendez-vous le soir de Thanksgiving avec son copain et collègue Rocky Balboa, et détruit une dinde qu’elle a dans le four.

L’histoire continue sous la publicité

Le film est devenu un phénomène, arrivant en tête du box-office pour l’année et faisant une star de l’acteur principal et écrivain Stallone, qui a rendu hommage à Young sur Instagram mercredi soir.

Avec une photo d’eux deux sur le tournage du premier film, Stallone a écrit « tu étais un homme et un artiste incroyable, tu vas beaucoup me manquer, à moi et au monde ».

Rocheux a été nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Young. Il en a remporté trois, dont celui du meilleur film. Le jeune et co-vedette Burgess Meredith, également nominé, a perdu contre Jason Robards dans Tous les hommes du président.

Au fur et à mesure que les films avançaient, Paulie de Young s’adoucit, tout comme les suites elles-mêmes, et il devint leur soulagement comique. Dans les années 1985 Rocheux IV il reprogramme un robot que Rocky lui donne en un serviteur à la voix sexy qui raffole de lui.

L’histoire continue sous la publicité

Paulie était aussi un éternel pessimiste qui était constamment convaincu que Rocky allait se faire tabasser par ses adversaires de plus en plus intimidants. Sa surprise face à la résilience de Rocky a suscité de grands rires.

« C’était une aventure formidable, et cela m’a amené au public d’une manière formidable », a déclaré Young dans une interview en 2020 avec le magazine Celebrity Parents. «J’ai fait de lui un gars dur et sensible. C’est vraiment une guimauve même s’il crie beaucoup.

Né et élevé dans le Queens, à New York, Young a servi dans le Corps des Marines, s’est battu comme boxeur professionnel et a travaillé comme poseur de tapis avant de se lancer dans le théâtre et d’étudier avec le légendaire professeur Lee Strasberg à l’Actors Studio.

À la mode maintenant Joran van der Sloot avoue avoir tué l’adolescente américaine Natalee Holloway

Trudeau affirme que la sortie du Régime de pensions du Canada en Alberta causerait un préjudice « indéniable »





6:54

Thom Zimny ​​à propos de son prochain documentaire « Sly »



Sur scène, au cinéma et à la télévision, il incarnait généralement des petits durs ou des hommes malchanceux de la classe ouvrière.

L’histoire continue sous la publicité

Dans une scène courte mais mémorable des années 1974 quartier chinoisil incarne un pêcheur qui pique une crise lorsque le détective privé de Jack Nicholson, Jake Gittes, lui montre des photos prouvant que sa femme le trompe.

Young est également apparu dans l’épopée de gangsters du réalisateur Sergio Leone en 1984. Il était une fois en Amérique avec Robert De Niro, la comédie de 1986 Retour à l’école avec Rodney Dangerfield et le drame graveleux de 1989 Dernière sortie vers Brooklyn avec Jennifer Jason Leigh.

Dans une apparition frappante dans la troisième saison de Les Sopranos en 2001, il incarne Bobby Baccalieri, Sr., un mafieux âgé atteint d’un cancer du poumon qui réussit un dernier coup avant qu’une quinte de toux ne le conduise à mourir dans un accident de voiture.

Il a joué dans de nombreuses autres séries télévisées, notamment PURÉE, Miami Vice et L’égaliseur.

Plus tard dans sa vie, il s’est concentré sur des rôles au théâtre et sur la peinture, une quête de toute une vie qui l’a conduit à des expositions et à des ventes en galerie.

Son épouse depuis 13 ans, Gloria, est décédée en 1974.

Avec sa fille, Young laisse dans le deuil un petit-enfant et un frère, Robert.