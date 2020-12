La mort de Burt Reynolds a provoqué des ondes de choc dans le monde du showbiz, Hollywood pleurant le grand film qui avait détruit les crédits de Boogie Nights à Deliverance, de The Longest Yard à Smokey and the Bandit.

La méga-star nominée aux Oscars est décédée en septembre à l’âge de 82 ans des suites d’un arrêt cardiaque.

Et sa carrière a été marquée par de grandes démonstrations de richesse, des amitiés de célébrités et des premières dans l’industrie.

En fait, à la fin des années 70 et au début des années 80, il a passé cinq ans au trot en tant que meilleur tirage au box-office de Tinsel Town – un record qui n’a toujours pas été battu.

Le profil 2015 de Vanity Fair de Burt décrit son somptueux domaine de 3,4 acres à Tequesta, en Floride, qu’il avait à juste titre surnommé «Valhalla».

Et son extravagance ne s’est pas arrêtée chez lui.

Et peut-être le plus célèbre, il a éclaboussé 100000 $ (74, 379 £) sur des toupets.

Mais malgré son succès fulgurant dans les années 70 et 80, Burt est tombé dans des moments difficiles, déclarant faillite en 1996 avec 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling) de dette.

Et pas un pour la douceur, Burt était très ouvert sur ses difficultés financières.

Il a déclaré à Vanity Fair: «J’ai perdu plus d’argent que possible parce que je ne l’ai tout simplement pas regardé.

« J’ai toujours bien réussi en termes de propriété et de choses comme ça. Mais je n’ai pas été quelqu’un qui a été intelligent avec son argent.







« Il y a quelques acteurs qui sont assez brillants dans la façon dont ils ont géré leur argent. Mais ce ne sont pas de très bons acteurs. »

Mais lorsque son entretien avec la publication est arrivé sur les tablettes, la spéculation était courante selon laquelle il aurait rencontré d’autres problèmes d’argent après avoir mis aux enchères un certain nombre d’objets personnels.

«Cela me fait chier», a-t-il dit à propos des rumeurs. «C’est l’une des rares choses qui me dérange.

« Je ne suis en aucun cas en faillite. Je ne suis même pas inquiet à ce sujet. »

Pas du genre à regretter sa façon de vivre, Burt a ajouté qu’il regrettait seulement « de ne pas dépenser plus d’argent et de s’amuser plus ».