Burt Bacharach, légendaire compositeur de musique pop, décède à 94 ans – National

Burt Bacharach, le compositeur singulièrement doué et populaire et lauréat d’un Oscar qui a ravi des millions de personnes avec les arrangements originaux et les mélodies inoubliables de Marcher sur par, Connaissez-vous le chemin de San Jose et des dizaines d’autres succès, est décédé à 94 ans.

Bacharach est décédé mercredi chez lui à Los Angeles de causes naturelles, a déclaré jeudi la publiciste Tina Brausam.

Au cours des 70 dernières années, seuls Lennon-McCartney, Carole King et une poignée d’autres ont rivalisé avec son génie pour des chansons instantanément accrocheuses qui sont restées interprétées, jouées et fredonnées longtemps après leur écriture. Il a eu une série de 10 meilleurs succès des années 1950 au 21e siècle, et sa musique a été entendue partout, des bandes sonores de films et des radios aux systèmes stéréo domestiques et aux iPods, que ce soit Alfie et Je dis une petite prière ou Je ne retomberai plus jamais amoureuse et Ce mec est amoureux de toi.

L’histoire continue sous la publicité

Dionne Warwick était son interprète préférée, mais Bacharach, généralement en tandem avec le parolier Hal David, a également créé du matériel de choix pour Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones et bien d’autres. Elvis Presley, les Beatles et Frank Sinatra faisaient partie des innombrables artistes qui ont repris ses chansons, avec des artistes plus récents qui l’ont chanté ou échantillonné, notamment White Stripes, Twista et Ashanti. Marcher par seul a été couvert par tout le monde, de Warwick et Isaac Hayes au groupe punk britannique The Stranglers et Cyndi Lauper.

Bacharach était à la fois un innovateur et un rétrograde, et sa carrière semblait parallèle à l’ère du rock. Il a grandi avec le jazz et la musique classique et avait peu de goût pour le rock lorsqu’il a fait irruption dans le milieu dans les années 1950. Sa sensibilité semblait souvent plus alignée avec Tin Pan Alley qu’avec Bob Dylan, John Lennon et d’autres écrivains qui ont émergé plus tard, mais les compositeurs de rock ont ​​apprécié la profondeur de sa sensibilité apparemment démodée.

“La version abrégée de lui est qu’il a quelque chose à voir avec l’écoute facile”, Elvis Costello, qui a écrit l’album de 1998 Peint de mémoire avec Bacharach, a déclaré dans une interview en 2018 avec l’Associated Press. « C’est peut-être agréable d’écouter ces chansons, mais elles n’ont rien de facile. Essayez de les jouer. Essayez de les chanter.

Il a triomphé dans de nombreuses formes d’art. Il a été huit fois lauréat d’un Grammy, un compositeur de Broadway primé pour Promesses, promesses et trois fois oscarisé. Il a reçu deux Oscars en 1970, pour la partition de Butch Cassidy et le Sundance Kid et pour la chanson Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête (partagé avec David). En 1982, lui et sa femme d’alors, la parolière Carole Bayer Sager, ont remporté les Oscars pour Le mieux que vous puissiez fairele thème de Arthur. Ses autres bandes sonores de films inclus Quoi de neuf, Pussycat ?, Alfie et la parodie de James Bond de 1967 Casino Royale.

L’histoire continue sous la publicité

Bacharach a été bien récompensé et bien connecté. Il était un invité fréquent à la Maison Blanche, que le président soit républicain ou démocrate. Et en 2012, il s’est vu remettre le prix Gershwin par Barack Obama, qui avait chanté quelques secondes de Marcher sur par lors d’une apparition en campagne.

Dans sa vie et dans sa musique, il s’est démarqué. Son collègue auteur-compositeur Sammy Cahn aimait plaisanter en disant que Bacharach, souriant et aux cheveux ondulés, était le premier compositeur qu’il ait jamais connu qui ne ressemblait pas à un dentiste. Bacharach était un “échangiste”, comme on appelait de tels hommes à son époque, dont les nombreuses romances comprenaient l’acteur Angie Dickinson, avec qui il était marié de 1965 à 1980, et Sager, sa femme de 1982 à 1991.

Marié quatre fois, il a noué ses liens les plus durables avec le travail. C’était un perfectionniste qui a mis trois semaines à écrire Alfie et passer des heures à peaufiner un seul accord. Sager a un jour observé que les routines de vie de Bacharach restaient essentiellement les mêmes – seules les épouses changeaient.

Cela a commencé par les mélodies, fortes mais entrecoupées de rythmes changeants et d’harmoniques surprenantes. Il attribue une grande partie de son style à son amour du bebop et à son éducation classique, en particulier sous la tutelle de Darius Milhaud, le célèbre compositeur. Il a joué une fois une pièce pour piano, violon et hautbois pour Milhaud qui contenait une mélodie qu’il avait honte d’avoir écrite, car la musique atonale en 12 points était en vogue à l’époque. Milhaud, qui aimait la pièce, conseilla au jeune homme : “N’ayez jamais peur de la mélodie”.

L’histoire continue sous la publicité

“C’était une grande affirmation pour moi”, se souvient Bacharach en 2004.

Bacharach était essentiellement un compositeur pop, mais ses chansons sont devenues des succès pour les artistes country (Marty Robbins), les interprètes de rythme et de blues (Chuck Jackson), la soul (Franklin, Luther Vandross) et la synth-pop (Naked Eyes). Il a atteint une nouvelle génération d’auditeurs dans les années 1990 avec l’aide de Costello et d’autres. Mike Myers se souviendrait avoir entendu la sensuelle Le regard de l’amour à la radio et trouvant rapidement l’inspiration pour son Austin Powers comédies d’espionnage rétro, dans lesquelles Bacharach a fait des camées.

Au 21e siècle, il testait encore de nouveaux terrains, écrivant ses propres paroles et enregistrant avec le rappeur Dr. Dre.

Il a été marié à sa première femme, Paula Stewart, de 1953 à 1958, et marié une quatrième fois à Jane Hansen, en 1993. Il laisse dans le deuil Hansen, ainsi que ses enfants Oliver, Raleigh et Cristopher, a déclaré Brausam. Il a été précédé dans la mort par sa fille avec Dickinson, Nikki Bacharach.

Bacharach connaissait les sommets de l’acclamation, mais il se souvenait de lui comme d’un solitaire grandissant, d’un petit garçon conscient de lui-même si mal à l’aise d’être juif qu’il se moquait même d’autres juifs. Enfant, son livre préféré était celui d’Ernest Hemingway Le soleil se lève aussi; il s’est lié à Jake Barnes, sexuellement impuissant, se considérant comme «socialement impuissant».

L’histoire continue sous la publicité

Il est né à Kansas City, Missouri, mais a rapidement déménagé à New York. Son père était un chroniqueur syndiqué, sa mère une pianiste qui a encouragé le garçon à étudier la musique. Bien qu’il soit plus intéressé par le sport, il pratique le piano tous les jours après l’école, ne voulant pas décevoir sa mère. Alors qu’il était encore mineur, il se faufilait dans les clubs de jazz, portant une fausse carte d’identité, et entendait des grands comme Dizzy Gillespie et Count Basie.

“Ils étaient tellement incroyablement excitants que tout d’un coup, je me suis lancé dans la musique d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant”, se souvient-il dans ses mémoires. Quiconque avait un coeurpublié en 2013. “Ce que j’ai entendu dans ces clubs m’a fait tourner la tête.”

Il était un élève pauvre au secondaire, mais a réussi à obtenir une place au conservatoire de musique de l’Université McGill à Montréal. Il écrit sa première chanson à McGill et écoute pendant des mois celle de Mel Torme La chanson de Noël. La musique a peut-être aussi sauvé la vie de Bacharach. Il a été enrôlé dans l’armée à la fin des années 1940 et était toujours en service actif pendant la guerre de Corée. Mais les officiers aux États-Unis ont rapidement appris ses dons et l’ont voulu. Lorsqu’il est allé à l’étranger, c’était en Allemagne, où il a écrit des orchestrations pour un centre de loisirs sur la base militaire locale.

Après sa libération, il est retourné à New York et a tenté de percer dans le monde de la musique. Il a eu peu de succès au début en tant qu’auteur-compositeur, mais il est devenu un arrangeur et accompagnateur populaire, en tournée avec Vic Damone, les Ames Brothers et Polly Stewart, qui est devenue sa première épouse. Lorsqu’un ami qui avait tourné avec Marlene Dietrich n’a pas pu faire de spectacle à Las Vegas, il a demandé à Bacharach d’intervenir.

L’histoire continue sous la publicité

La jeune musicienne et chanteuse sans âge a rapidement cliqué et Bacharach a parcouru le monde avec elle à la fin des années 50 et au début des années 60. À chaque représentation, elle le présentait en grand : « J’aimerais que vous rencontriez cet homme, c’est mon arrangeur, c’est mon accompagnateur, c’est mon chef d’orchestre et j’aimerais pouvoir dire que c’est mon compositeur. Mais ce n’est pas vrai. C’est le compositeur de tout le monde… Burt Bacharach !

Entre-temps, il avait rencontré son partenaire auteur-compositeur idéal – David, aussi professionnel que Bacharach était mercuriel, si domestiqué qu’il partait chaque soir à 5 heures pour prendre le train pour rejoindre sa femme et ses enfants à Long Island. Travaillant dans un petit bureau du célèbre Brill Building de Broadway, ils ont produit leur premier million de vendeurs, Moments magiques, chanté en 1958 par Perry Como. En 1962, ils ont repéré un chanteur suppléant pour les Drifters, Warwick, qui avait “une grâce et une élégance très particulières”, se souvient Bacharach.

Le trio a produit tube après tube, en commençant par Ne me renverse pas et continue avec Marcher sur par, Je dis une petite prière, Connaissez-vous le chemin de San Jose, Trains et Bateaux et Avions, Quiconque avait un coeur et plus. Les chansons étaient aussi compliquées à enregistrer qu’elles étaient faciles à entendre. Bacharach aimait expérimenter les signatures temporelles et les arrangements, comme faire jouer deux pianistes Marcher sur parleurs performances légèrement décalées pour donner à la chanson “une sorte de sensation déchiquetée”, écrit-il dans ses mémoires.

L’histoire continue sous la publicité

Outre Warwick, l’équipe Bacharach-David produisait des gagnants pour d’autres artistes. Parmi eux: Facilitez-vous la vie pour Jerry Butler, Ce dont le monde a besoin maintenant, c’est d’amour pour Jackie DeShannon et Ce mec est amoureux de toi pour Herb Alpert.

Le partenariat s’est mal terminé avec l’échec lamentable d’un remake musical de 1973 de Horizon perdu. Bacharach est devenu tellement déprimé qu’il s’est isolé dans sa maison de vacances de Del Mar et a refusé de travailler.

“Je ne voulais pas écrire avec Hal ou qui que ce soit”, a-t-il déclaré à l’AP en 2004. Il ne voulait pas non plus remplir son engagement d’enregistrer Warwick. Elle et David l’ont poursuivi en justice.

Bacharach et David se sont finalement réconciliés. À la mort de David en 2012, Bacharach l’a félicité pour avoir écrit des paroles “comme un film miniature”. Pendant ce temps, il a continué à travailler, jurant de ne jamais prendre sa retraite, croyant toujours qu’une bonne chanson pouvait faire la différence.

“La musique adoucit le cœur, vous fait ressentir quelque chose si elle est bonne, apporte une émotion que vous n’auriez peut-être pas ressentie auparavant”, a-t-il déclaré à l’AP en 2018. “C’est une chose très puissante si vous êtes capable de le faire, si vous avez dans votre cœur de faire quelque chose comme ça.

___

Le regretté écrivain de l’Associated Press, Bob Thomas, a contribué à ce rapport depuis Los Angeles.