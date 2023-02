Burt Bacharach décède à l’âge de 94 ans: le compositeur était à l’origine de succès tels que I Say A Little Prayer et Raindrops Keep Falling On My Head | Actualités Ents & Arts

Burt Bacharach, l’un des plus grands auteurs-compositeurs du XXe siècle, est décédé à l’âge de 94 ans.

Le musicien américain a composé plus de 500 chansons au cours de sa carrière et était à l’origine de succès tels que I Say A Little Prayer, Walk On By, Raindrops Keep Falling On My Head et Do You Know The Way To San Jose.

Bacharach avait écrit pour des stars telles que Dionne Warwick, Cilla Black, Tom Jones et Dusty Springfield, et il a fourni une bande-son alternative douce au rock and roll dans les années 1960 et 1970.

Image:

Photo : Dezo Hoffman/Shutterstock



Sa musique avait des arrangements originaux et des mélodies inoubliables, et plus de 1 200 artistes ont interprété ses chansons.

Bacharach a remporté six Grammys, dont un prix pour l’ensemble de ses réalisations, et trois Oscars au cours de ses sept décennies de carrière.

Il est décédé de causes naturelles à son domicile de la région de Los Angeles mercredi avec sa famille à ses côtés.

Gagner des comparaisons avec les grands américains George Gershwin et Cole Porter, Bacharach a commencé sa carrière d’auteur-compositeur au début des années 1950, travaillant avec la star hollywoodienne Marlene Dietrich, avant de forger une relation professionnelle avec le parolier Hal David en 1957.

Mais c’est lorsque Bacharach et David ont rencontré Dionne Warwick en 1961 que leurs talents ont vraiment pris leur envol, avec 39 de ses succès dans les charts écrits par le duo.

Bacharach était “innovant et original”

“Je suis une personne qui essaie toujours de gérer la mélodie”, a déclaré Bacharach, parlant de ses talents musicaux.

David a dit un jour à un intervieweur : “Il était juste différent. Innovant, original. Sa musique m’a parlé. J’entendais ses mélodies et j’entendais des paroles. J’entendais des rimes, j’entendais des pensées et je l’entendre presque immédiatement.”

Se produisant dans des concerts à travers le monde à la fin de sa carrière, Bacharach a eu des fans à travers les générations grâce à une résurgence de la musique lounge dans les années 1990.

Des remixes et des extraits de son travail l’ont maintenu dans la conscience du public longtemps après qu’il ait cessé de produire des tubes, tout comme l’utilisation par Hollywood de plusieurs de ses morceaux comme bandes sonores de leurs films.

Bien qu’il ait été couronné roi de l’écoute facile, ses fans diraient que son utilisation de compteurs mixtes et de mélodies complexes rendait ses compositions loin d’être « faciles ».

Des collaborations ultérieures avec des stars aussi diverses que Sheryl Crow, Elvis Costello et Dr Dre, ainsi qu’une performance Pyramid Stage au festival de Glastonbury en 2015, ont prouvé que Bacharach ne s’est jamais démodé.