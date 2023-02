Burt Bacharach, compositeur oscarisé, mort à 94 ans

Le compositeur Burt Bacharach est décédé à l’âge de 94 ans.

Bacharach est décédé mercredi chez lui à Los Angeles de causes naturelles, a déclaré jeudi sa publiciste Tina Brausam.

Le lauréat d’un Oscar était connu pour des chansons telles que “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose” et bien d’autres.

Bacharach a triomphé dans de multiples formes d’art.

Il a été huit fois lauréat d’un Grammy, un compositeur primé à Broadway pour “Promises, Promises” et trois fois oscarisé. Il a reçu deux Oscars en 1970, pour la partition de “Butch Cassidy and the Sundance Kid” et pour la chanson “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. En 1982, lui et sa femme d’alors, la parolière Carole Bayer Sager, ont remporté les Oscars pour “Le meilleur que vous puissiez faire”, le thème de “Arthur”. Ses autres bandes originales de films comprenaient “What’s New, Pussycat?”, “Alfie” et la parodie de James Bond de 1967 “Casino Royale”.

Le compositeur a écrit des chansons pour de nombreux musiciens, dont Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield et Tom Jones. Elvis Presley et d’autres reprenaient aussi souvent ses chansons.

Son collègue auteur-compositeur Sammy Cahn aimait plaisanter en disant que Bacharach, souriant et aux cheveux ondulés, était le premier compositeur qu’il ait jamais connu qui ne ressemblait pas à un dentiste.

Bacharach était un “échangiste”, comme on appelait de tels hommes à son époque, dont les nombreuses romances comprenaient l’acteur Angie Dickinson, avec qui il était marié de 1965 à 1980, et Sager, sa femme de 1982 à 1991. Le compositeur s’est marié quatre fois au cours de sa vie.

Bacharach était connu pour la composition de chansons pop, mais il a également écrit des mélodies pour des artistes de musique country ainsi que du rythme et du blues, de la soul et plus encore.

Plus récemment, le compositeur a travaillé avec le rappeur Dr. Dre.

Bacharach laisse dans le deuil sa quatrième épouse Jane Hansen ainsi que ses enfants Oliver, Raleigh et Cristopher. Il a été précédé dans la mort par sa fille qu’il a partagée avec Dickinson, Nikki Bacharach.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.