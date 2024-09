Burrow lance la 100e passe de touché de sa carrière sur une passe de 41 verges à Chase

Quelques minutes seulement après le début du match de football du lundi soir des Bengals de Cincinnati contre les Commanders de Washington, Joe Burrow a atteint un jalon dans sa carrière. À un peu moins de 12 minutes de la fin du premier drive des Bengals, Burrow a reculé et a trouvé le receveur Ja’Marr Chase pour un touché de 41 yards pour mettre Cincinnati en tête 7-0. La passe de touchdown était la 100e de la carrière de Burrow et la 28e fois qu’il se connectait avec Chase dans la NFL. Avant leur passage avec les Bengals, Burrow et Chase ont joué au football universitaire ensemble à LSU, se connectant pour plus de 20 touchdowns dans la SEC. Après une semaine 1 difficile contre les Patriots, Burrow a rebondi contre Kansas City lors de la semaine 2, lançant pour 258 yards et deux touchdowns, sans interception, dans la défaite serrée des Bengals contre les Chiefs. Quant à Chase, le touchdown était le premier de la saison pour le joueur de 24 ans, qui a été tenu en échec par New England et Kansas Ville dans les semaines 1 et 2.

Avant de rejoindre les Bengals, Burrow et Chase ont joué au football universitaire ensemble à LSU, marquant plus de 20 touchdowns en SEC. Après une semaine 1 difficile contre les Patriots, Burrow a rebondi contre Kansas City lors de la semaine 2, lançant pour 258 yards et deux touchdowns, sans interception, lors de la défaite serrée des Bengals contre les Chiefs. Quant à Chase, le touchdown était le premier de la saison pour le joueur de 24 ans, qui a été tenu en échec par New England et Kansas City au cours des semaines 1 et 2.







