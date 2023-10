Joe Burrow a lancé trois passes de touché, Cincinnati a intercepté Brock Purdy sur des passes consécutives en seconde période et les Bengals ont battu les 49ers de San Francisco 31-17 dimanche pour leur quatrième victoire en cinq matchs. Après avoir été gênés en début de saison en raison d’une blessure au mollet, Burrow est sorti de la semaine de congé en ressemblant à son ancien moi pour les Bengals (4-3). Il a réussi à échapper à une tentative de sack sur un TD au premier quart, a réalisé deux longs points et a été vif tout match de lancer de balle contre les 49ers (5-3), qui ont perdu leur troisième match consécutif. Burrow a réussi 28 sur 32 pour 283 verges et a couru pour 43 de plus contre une défense des Niners qui a connu des difficultés inhabituelles ces dernières semaines. Burrow a aidé Cincinnati à prendre le contrôle du match au début du quatrième quart après que Logan Wilson ait intercepté une passe de Purdy. Les Bengals ont frappé lors du jeu suivant lorsque Burrow a lancé une passe TD de 17 verges à Ja’Marr Chase pour porter le score à 24-10. Purdy avait lancé une interception lors du précédent entraînement dans la zone rouge à Germaine Pratt, lui donnant cinq interceptions en les trois derniers matchs après n’en avoir eu aucun dans les cinq premiers. Purdy, qui a joué malgré le protocole de commotion cérébrale au cours de la semaine, a lancé pour 365 verges et a fait une passe de TD à Christian McCaffrey sur le drive après ses interceptions consécutives. a répondu avec deux longues passes à Trenton Irwin et Chase et deux premiers essais consécutifs pour préparer la course de 5 verges de Joe Mixon avec 2:54 à jouer pour les Bengals. Purdy a perdu un échappé sur un strip-sack contre Trey Hendrickson pour sceller la défaite des 49ers, qui ont été limités à 17 points ou moins en trois matchs consécutifs pour la première fois depuis la première saison de Kyle Shanahan en 2017. Burrow et les Bengals ont commencé rapide alors qu’il s’est connecté sur des passes de TD à Tyler Boyd et Andrei Iosivas lors des deux premiers entraînements du match pour prendre une avance de 14-7. Cincinnati a eu des chances d’ajouter à l’avance mais Evan McPherson a raté un panier de 50 verges après un troisième -down sack et Irv Smith a perdu un échappé contre les 49ers 5 en fin de mi-temps pour garder le score à 14-10. McCaffrey a également marqué sur une course de 2 verges au premier quart, lui donnant au moins un touché en 17 matchs consécutifs, y compris les séries éliminatoires. Cela a égalé le record de la NFL établi par Lenny Moore en 1963-64. La capture TD de McCaffrey au quatrième quart lui a donné au moins une course et un lancer en 14 matchs – un de moins que le record de la NFL de Marshall Faulk. L’ailier défensif des Bengals Trey Hendrickson (cheville gauche) est parti brièvement en première mi-temps mais a pu revenir. Le Bengale rentre chez lui pour accueillir Buffalo dimanche soir.

Joe Burrow a lancé trois passes de touché, Cincinnati a intercepté Brock Purdy sur des passes consécutives en seconde période et les Bengals ont battu les 49ers de San Francisco 31-17 dimanche pour leur quatrième victoire en cinq matchs. Après avoir été gêné en début de saison par une blessure au mollet, Burrow est sorti de la semaine de congé ressemblant à son ancien moi pour les Bengals (4-3). Il a réussi à échapper à une tentative de sac sur un touché au premier quart, a réalisé deux longs points et a été vif tout le match en lançant le ballon contre les 49ers (5-3), qui ont perdu leur troisième match consécutif. Burrow a réussi 28 sur 32 pour 283 verges et a couru pour 43 de plus contre une défense des Niners qui a connu des difficultés inhabituelles ces dernières semaines. Burrow a aidé Cincinnati à prendre le contrôle du match au début du quatrième quart après que Logan Wilson ait intercepté une passe de Purdy. Les Bengals ont frappé lors du jeu suivant lorsque Burrow a lancé une passe TD de 17 verges à Ja’Marr Chase pour porter le score à 24-10. Purdy avait lancé une interception lors du précédent entraînement dans la zone rouge à Germaine Pratt, lui donnant cinq interceptions au cours des trois derniers matchs après n’en avoir eu aucune lors des cinq premiers. Purdy, qui a joué malgré le protocole de commotion cérébrale au cours de la semaine, a lancé pour 365 verges et a fait une passe de touché à Christian McCaffrey sur le drive après ses interceptions consécutives. Burrow a répondu avec deux longues passes à Trenton Irwin et Chase et deux premiers essais consécutifs pour préparer la course de 5 verges de Joe Mixon avec 2:54 à jouer pour les Bengals. Purdy a perdu un échappé sur un strip-sack contre Trey Hendrickson pour sceller la défaite des 49ers, qui ont été limités à 17 points ou moins en trois matchs consécutifs pour la première fois depuis la première saison de Kyle Shanahan en 2017. Burrow et les Bengals ont commencé rapidement alors qu’il se connectait sur des passes TD à Tyler Boyd et Andrei Iosivas lors des deux premiers disques du match pour prendre une avance de 14-7. Cincinnati a eu l’occasion d’ajouter à l’avance, mais Evan McPherson a raté un panier de 50 verges après un troisième sack et Irv Smith a perdu un échappé contre les 49ers 5 à la fin de la mi-temps pour maintenir le score à 14-10. McCaffrey a également marqué sur une course de 2 verges au premier quart, lui donnant au moins un touché en 17 matchs consécutifs, y compris les séries éliminatoires. Cela a égalé le record de la NFL établi par Lenny Moore en 1963-64. La capture TD de McCaffrey au quatrième quart lui a donné au moins une course et un lancer en 14 matchs – un de moins que le record de la NFL de Marshall Faulk. L’ailier défensif des Bengals Trey Hendrickson (cheville gauche) est parti brièvement en première mi-temps mais a pu revenir. Le Bengale rentre chez lui pour accueillir Buffalo dimanche soir.