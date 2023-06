Burnt Ends Sanger aide Dave Pynt à hisser le drapeau australien à Singapour

Alors qu’ils étaient snobés, Burnt Ends s’est classé 65e. Ce n’était que le dernier clin d’œil à Pynt, dont le barbecue de base a atteint la 35e place sur la liste et qui a bâti la réputation de son restaurant avec une attitude sans prétention envers la nourriture et un cadre décontracté, ainsi que sa cuisine au feu de bois et Burnt Ends » classiques » comme l’œuf de caille fumé et le caviar, la marmelade de bœuf et les cornichons maison. Burnt Ends a déménagé du quartier chinois de Singapour à Dempsey Hill, à l’ouest du centre-ville, l’année dernière. « Je suis super fier de l’équipe et fier d’être, je suppose, le représentant australien de facto dans la liste », a déclaré Pynt. « Mais je suis un peu triste qu’il y ait tant de restaurants incroyables en Australie qui ne sont pas là.”

Chargement Pynt, qui vit à Singapour avec sa femme britannique Katrina et leur fille de sept ans Posy et leur fils de six ans Phoenix, a été témoin d’une transformation de la scène culinaire de sa ville d’adoption en une méga-industrie au cours des 10 années depuis qu’il a créé jusqu’à la boutique. Réputée pour son réseau de points de vente de nourriture de rue et de cafés dans le centre des marchands ambulants, la cité-État comportait autrefois une poignée de destinations gastronomiques dans et autour de l’exclusive Marina Bay. Mais il y a maintenant des options apparemment infinies dans un endroit débordant de richesse, des sushis super haut de gamme aux trois restaurants avec trois étoiles Michelin. Après avoir déménagé l’année dernière du quartier chinois de Singapour vers un nouvel espace dans le quartier verdoyant et haut de gamme de Dempsey Hill, Pynt et ses partenaires commerciaux ont également de grandes ambitions au-delà de l’Asie du Sud-Est. Ils ont un autre restaurant appelé The Ledge, qui opère à l’intérieur du Waldorf Astoria aux Maldives, et envisagent une expansion de Burnt Ends en ouvrant à Harrods à Londres à la fin de l’année prochaine.