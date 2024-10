Burnside dit non à la marijuana médicale

8 octobre — Malgré les indications lors de récentes réunions selon lesquelles la ville de Burnside cherchait à devenir un site possible pour un dispensaire de cannabis médical dans le comté de Pulaski, le conseil municipal de la ville a plutôt décidé lundi de mettre par écrit qu’il n’accepterait pas. une telle entreprise dans la communauté après tout.

Dans une décision partagée rare – le maire de Burnside, Robert Lawson ne se souvenait pas avoir jamais dû briser une égalité des voix en tant que maire – les six membres du conseil municipal de Burnside étaient bloqués à 3-3 sur la question avant que Lawson ne vote « non » décisif lors du conseil municipal d’octobre.

Les conseillers George Bryant, Lula Jean Burton et Keith Summers sont ceux qui ont voté « non ». Randy Berry, Carol Griffin et Dwayne Sellers ont voté « oui » à l’ordonnance

La principale raison de cette décision ? Analyse des coûts économiques.

« Il n’y a aucun avantage pour la ville à le faire », a déclaré le maire de Burnside, Robert Lawson, au Commonwealth Journal mardi après la réunion. « Tout cela va imposer un fardeau aux services de police et finir par coûter de l’argent aux citoyens.

« L’État n’a pas permis aux villes ou aux comtés d’imposer un quelconque impôt sur ce produit », a-t-il poursuivi. « La seule chose que nous pouvons faire, c’est exiger une licence commerciale. Il n’y a vraiment aucun avantage pour les villes à y adhérer. »

S’il y avait un mécanisme de taxation, est-ce que cela changerait la donne ? « En fonction de ce à quoi cela ressemble… j’y jetterais certainement un coup d’œil », a déclaré Lawson. Cependant, a-t-il déclaré, il vient de rentrer d’une conférence de la Kentucky League of Cities, où il a appris que les licences commerciales étaient le seul moyen pour les municipalités de générer actuellement des revenus grâce aux entreprises de cannabis.

Lorsqu’on lui a demandé comment la présence d’une telle entreprise coûterait plus cher en termes de couverture policière, Lawson a répondu que cela signifierait « plus de patrouilles pour eux » et a ajouté : « Qui sait ce que (une entreprise de cannabis) apporterait ici ? « Des gens venant de divers (endroits) » et « probablement à moins d’une heure et demie de la ville » pour visiter le dispensaire.

Quant à savoir si ces personnes pourraient visiter des restaurants et d’autres entreprises de Burnside lors de leur visite et si cela pourrait ou non constituer un avantage économique pour la ville, Lawson a déclaré: « Ils peuvent le faire de toute façon. » Il a dit que cet angle avait été envisagé, mais Lawson a déclaré que Somerset pourrait finir par adhérer et « s’ils le font, ce seront probablement eux qui obtiendront (le dispensaire), donc nous laisserons (ces clients) y aller, alors viens ici et utilise nos restaurants.

Il a ajouté : « Je pense simplement que nous n’en voulons pas ici. Nous quatre qui avons voté contre, c’est essentiellement ce que nous avons tous dit. Nous préférerions que ce ne soit pas ici. »

Interrogé sur le travail que Burnside avait déjà accompli pour se préparer à devenir un endroit où un dispensaire de cannabis pourrait s’implanter, Lawson a déclaré qu’il y avait eu « beaucoup de malentendus » à ce sujet.

« Il semble que chaque fois que nous assistons à un Zoom sur le cannabis ou à une réunion sur le cannabis, nous obtenons de nouvelles informations », a-t-il déclaré, avant de souligner qu’ils ont pris connaissance de l’absence de mécanisme de taxation disponible et sont préoccupés par les coûts supplémentaires de protection de la police.

« Je suis ici pour protéger mes citoyens et le budget de ma ville », a-t-il ajouté.

Summers a déclaré au Commonwealth Journal qu’il avait voté non parce qu’il « votait pour les citoyens de Burnside ». Il a ajouté qu' »il n’y a pas de taxe sur ce sujet – nous pouvons toujours voter ‘oui’ plus tard si quelqu’un en a besoin » et si « il présente une bonne raison pour cela ».

Burton a déclaré que « ce n’est pas un avantage pour les citoyens ». Le Commonwealth Journal n’a pas pu parler avec Bryant immédiatement après la réunion.

Le conseil a voté l’ordonnance 2024-009, qui déclare que la ville « souhaite utiliser l’autorité qui lui est accordée (par l’État) pour autoriser les activités commerciales de cannabis médical au sein de » Burnside, et que ces entreprises sont « autorisées à opérer dans la ville ». limites » de Burnside.

Parce que le conseil municipal a rejeté cette ordonnance, la première lecture a eu lieu immédiatement après l’ordonnance 2024-010, qui déclare officiellement que Burnside se retire de l’éligibilité au placement dans une entreprise de cannabis médicinal. Une deuxième lecture de cette ordonnance, accompagnée du vote du conseil municipal, aura lieu mercredi à 18 heures à l’hôtel de ville de Burnside.

Cette ordonnance stipule que « (toutes) les entreprises de cannabis sont par la présente interdites d’opérer dans les limites de la ville de Burnside, Kentucky. »

Ces derniers mois, Burnside a passé du temps à ajuster l’ordonnance de zonage de la ville pour se préparer à la possibilité d’autoriser les entreprises de cannabis.

Il y aura une loterie en novembre pour en choisir 48 pour tout le Commonwealth du Kentucky. Les municipalités peuvent choisir d’accepter ou non d’être éligibles à l’implantation d’une de ces entreprises dans leur région, avec une limite d’une par comté. Les responsables de Burnside s’attendaient à ce que Pulaski soit l’un de ces endroits, car il s’agit d’une partie centrale d’une région de 13 comtés dans l’est du Kentucky et dans la région du lac Cumberland, qui devrait se voir attribuer quatre dispensaires à la loterie.

Une confusion a été exprimée lors de la réunion de septembre quant à savoir si Burnside serait éligible à l’implantation d’une entreprise de marijuana médicale à la suite de la loterie permettant à ces entreprises de recevoir l’autorisation d’aller de l’avant, qui se tiendra en novembre. Les responsables de Burnside pensaient qu’en modifiant l’ordonnance de zonage de la ville pour autoriser de telles entreprises, cela signifiait une volonté d’être éligible de la part de la ville.

Cependant, la ville de Somerset a modifié son ordonnance de zonage de la même manière, puis a publié une lettre indiquant que « les demandeurs de licence de cannabis ne peuvent pas correctement présenter une demande en utilisant une adresse de la ville de Somerset, car la ville n’a pas expressément opté pour la vente, les tests et la production de cannabis au cours de cette période. L’opt-out du comté de Pulaski », faisant référence à une décision du tribunal fiscal du comté de Pulaski de ne pas autoriser les entreprises de cannabis à s’implanter dans l’ensemble du comté, une décision qui peut être remplacée par l’action d’une communauté constituée en société spécifique comme Somerset ou Burnside.

La lettre indiquait également que « Somerset est lié par la désinscription du comté de Pulaski, à moins que la ville ne choisisse de s’inscrire par ordonnance du conseil municipal de Somerset ou par appel du conseil à un vote d’option local ».

Cependant, sur les conseils de la Ligue des villes du Kentucky, Burnside a rédigé une ordonnance pour déclarer officiellement qu’elle optait pour l’adhésion – 2024-009 – et l’alternative, 2024-010, pour interdire les entreprises de cannabis dans les limites de la ville.

La législature du Kentucky a adopté l’année dernière un projet de loi qui permet aux patients possédant une carte médicale valide d’accéder à la marijuana. La loi n’entrera en vigueur qu’en janvier 2025 et les patients devront d’abord obtenir une carte permettant son utilisation.

Le cannabis médical ne peut être prescrit que pour des conditions spécifiques, telles que le cancer, la douleur chronique, les nausées chroniques, l’épilepsie et le SSPT.