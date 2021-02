Burns Scores 22 pour soulever Colgate Past Army 92-83

WEST POINT, NY: Jordan Burns a marqué 22 points alors que Colgate a prolongé sa séquence de victoires à huit matchs, battant l’armée 92-83 dimanche soir.

La séquence de victoires donne à Colgate son meilleur bilan à travers 10 matchs de la Patriot League de l’histoire du programme. L’armée venait de faire une pause de trois semaines pour des problèmes de COVID-19.

Jack Ferguson a récolté 18 points et neuf rebonds pour Colgate (9-1, 9-1 Patriot League). Tucker Richardson a ajouté 16 points et huit rebonds. Jeff Woodward a récolté 10 points, quatre passes et trois blocs.

Jalen Rucker avait 18 points pour les Black Knights (9-6, 5-5). Lonnie Grayson a ajouté 18 points et 11 rebonds. Josh Caldwell avait 15 points et quatre interceptions. Il a également eu sept chiffres d’affaires.

Les Raiders s’améliorent à 3-1 contre les Black Knights, la victoire de dimanche prolongeant leur avance de la division Nord sur l’armée à trois matchs.

___

___

