Burnout: Pourquoi l’aveu «rare» de Jacinda Ardern sur ses problèmes de santé mentale | Nouvelles du monde

Jacinda Ardern a été félicitée pour avoir “normalisé” l’épuisement professionnel après avoir annoncé qu’elle démissionnerait de son poste de Premier ministre néo-zélandais, affirmant qu’elle n’avait “plus rien dans le réservoir”.

Mme Ardern, 42 ans, devenue dirigeante en 2017, a retenu ses larmes lors d’une conférence de presse émotionnelle à quoi elle a dit: “Je sais ce que ce travail prend, et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est aussi simple que ça.”

Bien qu’elle n’ait pas spécifiquement utilisé l’expression “épuisement professionnel”, une psychologue de premier plan a déclaré que c’était “absolument ce à quoi elle faisait allusion”.

“Elle a dit” le réservoir est vide “- c’est de l’épuisement”, a déclaré le professeur Sir Cary Cooper, qui vient de publier un livre, Burnout In The Workplace.

De Jacindamania à un réservoir vide, comment l’empathie de la Première ministre néo-zélandaise a défini son rôle

“C’est dommage que nous n’ayons pas assez de gens qui disent cela qui sont à la tête. Au lieu de cela, ils continuent et continuent, ou quand ils partent, ils donnent une autre excuse.

“Ce serait bien s’ils étaient ouverts et honnêtes.”

Le professeur Cooper a déclaré qu’il est “relativement rare” qu’une personne aussi haut placée parle de sa santé mentale, en particulier en politique ou dans les affaires – bien qu’il y ait eu des exceptions notables dans le passé.

En 1998, Kjell Bondevik, le Premier ministre norvégien, a attiré l’attention internationale lorsqu’il a annoncé qu’il souffrait de dépression – devenant ainsi le plus haut dirigeant mondial à admettre avoir souffert d’une maladie mentale pendant son mandat.

Plus récemment dans les affaires, Tom Blomfield, le fondateur de la banque challenger numérique Monzo, a déjà parlé de ses problèmes d’anxiété, et le dirigeant de HSBC, Stuart White, a parlé de sa propre dépression.

Le professeur Cooper a déclaré que l’impact de la franchise de Mme Ardern serait “très positif”: “Lorsque vous amenez des personnes en position d’influence, dans des rôles supérieurs, en disant quelque chose, cela a un changement plus profond sur la préparation des autres à s’ouvrir.”

Kjell Bondevik a été le premier leader mondial à parler publiquement de la souffrance des problèmes de santé mentale. Photo : AP



Qu’est-ce que le burn-out ?

L’épuisement professionnel est un état d’épuisement physique et émotionnel qui peut survenir lorsque vous vivez un stress à long terme dans votre travail.

Il a été reconnu comme une condition médicale en 2019 par l’Organisation mondiale de la santé, qui le définit comme “un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès”.

L’expression a été inventée dans les années 1970 après que le psychologue Herbert Freudenberger ait ressenti une telle fatigue et un tel stress de son travail qu’il ne pouvait pas sortir du lit.

Il a dit que l’épuisement n’était pas seulement de l’épuisement et pas exactement de la dépression – c’était une réaction au stress et à la frustration.

“C’est une réponse à une demande qu’un individu peut se faire en termes d’exigence de perfectionnisme ou de pulsion”, a déclaré Freudenburger.

Quels sont les symptômes?

Le burn-out se caractérise par trois symptômes :

Sentiment d’épuisement ou d’épuisement de l’énergie

Augmentation de la distance mentale par rapport à son travail, ou sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail

Efficacité professionnelle réduite

Mme Ardern, qui a admis l’épuisement professionnel, a donné naissance à sa fille alors qu’elle était en poste en 2018. Pic: AP



Quelle est la taille d’un problème?

Un Britannique sur cinq a déclaré à Mental Health UK qu’il se sentait “incapable de gérer le stress et la pression au travail” dans une enquête menée auprès de plus de 2 000 personnes en mars 2021.

Seuls 23 % des travailleurs ont déclaré que leur lieu de travail avait mis en place un plan pour détecter les signes de stress chronique et prévenir l’épuisement professionnel chez les employés.

Le stress, la dépression et l’anxiété étaient les principales causes d’absences sur le lieu de travail en 2021/22, représentant 51 % de tous les cas nouveaux et de longue date de problèmes de santé liés au travail.

“C’est un gros problème”, a déclaré le professeur Cooper.

Sam Fender a annulé une série de concerts



Qui d’autre en a parlé ?

Le chanteur Sam Fender annulé une série de concerts l’année dernièrecitant sa santé mentale et son épuisement professionnel.

Il a posté sur Twitter qu’il “s’était négligé depuis plus d’un an maintenant et n’avait pas traité de choses qui m’avaient profondément affecté”.

“Moi et les garçons sommes épuisés et nous avons besoin de ce temps”, a-t-il déclaré.

La gymnaste américaine Simone Biles s’est retirée de plusieurs finales aux Jeux olympiques de Tokyo 2020bien qu’on s’attende à ce qu’elle égale son record de médailles quatre ans plus tôt.

Biles a déclaré qu’elle avait “paniqué dans une situation de stress élevé” et qu’elle s’était retirée pour “se concentrer sur mon bien-être. Il y a plus dans la vie que la gymnastique.”

Simone Biles s’est retirée de plusieurs finales olympiques



Sandra Bullock : “C’était comme ouvrir un frigo vide”

L’actrice primée Sandra Bullock a déclaré qu’elle prenait une pause dans son travail d’actrice l’année dernière.

“Je suis tellement épuisée. Je suis tellement fatiguée et je ne suis tellement pas capable de prendre des décisions saines et intelligentes”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Elle n’a pas dit combien de temps la pause pourrait durer mais a dit que le travail était devenu sa “béquille”.

“C’était comme ouvrir un réfrigérateur tout le temps et chercher quelque chose qui n’y était jamais”, a-t-elle déclaré.

Sandra Bullock prend une pause dans sa carrière d’actrice



Que faire si vous pensez être en burn-out

Le professeur Cooper a dit d’essayer de comprendre “ce qui est à l’origine de l’épuisement professionnel” si vous craignez que vous ou quelqu’un que vous connaissez en souffre – soit en parlant à un professionnel ou à un proche.

Si le stress affecte votre vie quotidienne ou vous cause de la détresse, appelez le NHS 111 ou parlez-en à votre médecin généraliste. En Angleterre, vous pouvez également vous orienter vers une thérapie psychologique via le service NHS IAPT sans consulter votre médecin généraliste.

“Nous avons toujours des options quelle que soit la cause de notre mauvaise santé”, a-t-il déclaré.

“Nous avons tous des options.”

Toute personne en détresse émotionnelle ou suicidaire peut appeler Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou par e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK.

Vous pouvez également solliciter l’aide de Temps de changer ou la Fondation pour la santé mentale.