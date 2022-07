Burnout au travail : comment repérer les symptômes et quoi faire

L’épuisement physique est un autre signe commun. Le Dr Gold a déclaré que l’un de ses principaux symptômes d’épuisement professionnel était la fatigue. “J’ai réalisé que je dormais tous les jours après le travail – et je me suis dit:” Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? mais c’était en fait un épuisement professionnel », a-t-elle déclaré.

Les changements dans les habitudes alimentaires – manger plus ou moins que d’habitude – peuvent également être un signe d’épuisement professionnel : dans l’étude des agents de santé italiens, 56 % ont signalé des changements dans leurs habitudes alimentaires. Les gens peuvent manger moins parce qu’ils sont trop occupés ou distraits, ou ils peuvent avoir envie de «ces aliments réconfortants auxquels nous aimons tous aller quand nous avons besoin de quelque chose pour nous sentir mieux», a déclaré le Dr Bennett. La recherche suggère également que les hormones du stress peuvent affecter l’appétit, ce qui rend les gens moins affamés que d’habitude lorsqu’ils sont soumis à beaucoup de stress, et plus affamés que d’habitude lorsque ce stress s’atténue.

Les maux de tête et les maux d’estomac peuvent également être provoqués par l’épuisement professionnel, a déclaré le Dr Gold. Une étude menée en Suède sur des personnes souffrant de troubles de l’épuisement – une condition médicale similaire à l’épuisement professionnel – a révélé que 67% ont déclaré avoir eu des nausées, des gaz ou une indigestion, et que 65% avaient des maux de tête. Il est également important de noter que l’épuisement professionnel peut se développer parallèlement à la dépression ou à l’anxiété, qui peuvent toutes deux provoquer des symptômes physiques. La dépression peut provoquer des douleurs musculaires, des maux d’estomac, des problèmes de sommeil et des changements d’appétit. L’anxiété est liée aux maux de tête, aux nausées et à l’essoufflement.

Que faire

Si vous présentez des symptômes physiques qui pourraient indiquer un épuisement professionnel, envisagez de consulter votre médecin de premier recours ou un professionnel de la santé mentale pour déterminer s’ils sont motivés par le stress ou enracinés dans d’autres conditions physiques, a déclaré le Dr Dyrbye. Ne vous contentez pas d’ignorer les symptômes et supposez qu’ils n’ont pas d’importance.

“Il est vraiment facile de se débarrasser de ses propres symptômes, en particulier dans notre culture, où l’on nous apprend à travailler dur”, a déclaré le Dr Gold.

S’il s’agit d’épuisement professionnel, la meilleure solution consiste à s’attaquer à la racine du problème. L’épuisement professionnel est généralement reconnu lorsqu’il est motivé par le travail, mais le stress chronique peut avoir diverses causes – problèmes financiers, problèmes relationnels et charges de soins, entre autres. Pensez aux “cailloux dans votre chaussure tout le temps que vous devez gérer”, a déclaré le Dr Maslach, et réfléchissez à des moyens d’en retirer certains, au moins de temps en temps. Vous pouvez peut-être demander à votre partenaire de vous aider davantage avec la routine du coucher de votre tout-petit, ou obtenir des plats à emporter lorsque vous êtes particulièrement occupé afin que vous n’ayez pas à planifier le dîner également.