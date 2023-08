Burnley vs Manchester City diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Burnley vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match, vendredi 11 août, 20 h 00 BST

Burnley vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Burnley vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut. Burnley vs Manchester City est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

La campagne de Premier League 2023/24 démarre avec les champions des championnats Burnley accueillant les triples vainqueurs de Manchester City à Turf Moor.

Les deux équipes voudront bien démarrer leur saison vendredi soir, bien que l’équipe de Pep Guardiola ait certainement plus de pression pour produire une performance convaincante.

Vincent Kompany, gérant contre l’équipe dans laquelle il a passé une décennie en tant que joueur, voudra cependant en obtenir un sur son ancien club et voudra continuer la positivité autour de Burnley pour le moment.

Le coup d’envoi est à 20h BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Burnley sera privé de Michael Obafemi, qui a signé définitivement pour les Clarets cet été après une période de prêt réussie. L’attaquant irlandais est actuellement absent après avoir subi une opération aux ischio-jambiers.

Manchester City, quant à lui, aura probablement une équipe complète parmi laquelle choisir. Kevin De Bruyne semblait incertain la semaine dernière, mais le Belge a réussi à jouer quelques minutes dans le Community Shield contre Arsenal. Nathan Ake n’a pas non plus joué depuis le 26 juillet car il ne se sentait pas à 100%, mais pourrait revenir contre Burnley.

Formulaire

Burnley est de retour en Premier League après avoir remporté le titre de champion la saison dernière.

Manchester City vient de subir une défaite à Wembley dans le Community Shield, mais est le triple vainqueur et cherche à conserver sa couronne de Premier League cette saison.

Arbitre

Craig Pawson sera l’arbitre de Burnley contre Manchester City. Ses assistants seront Simon Bennett et Steve Meredith, avec Graham Scott le quatrième officiel. Michael Oliver est le VAR, avec Stuart Burt l’assistant VAR.

Stade

Burnley contre Manchester City se jouera au Turf Moor d’une capacité de 21 944 à Burnley.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Burnley contre Manchester City est à 20h BST sur vendredi 11 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur NBC, Universo et USA Network aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.